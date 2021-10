Diego Boneta ahora interpretará a Adolfo Constanzo

Adolfo Constazo era conocido como El Padrino, un asesino serial y líder de un culto bautizado como los "Narcosatánicos".

Sus crímenes habían sido tan impactantes que fueron la inspiración de una canción de una banda de metal de origen japonés, así también Discovery Channel le hizo varios documentales y hasta una película que fue protagonizada por Martha Higareda.

Ahora Diego Boneta tendrá la tarea de personificarlo en una serie que será transmitida por la plataforma HBO MAX y se llamará "Brujo", a treinta y dos años de su muerte.

Para esta nueva oportunidad televisiva para el joven actor, ha tenido que investigar y tener pláticas con gente que estuvo cercana a Constanzo.

"Este proyecto requiere de una transformación muy fuerte e interesante, sin dunda alguna será un reto ya que es un personaje denso", reveló Boneta.

"Lo he preparado con mucha investigación, me he estado juntando con psicólogos y gente cercanos de Constanzo, con el fin de ir entendiendo un poco cómo estas personas piensan, informó