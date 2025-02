Detienen al youtuber Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

El naturalista, involucrado en múltiples controversias con su exesposa, Yuyee, fue detenido por una denuncia anónima

Por: Brayam Chávez

Anoche, Frank Cuesta, youtuber español, fue arrestado y puesto en prisión en Tailandia. El naturalista, involucrado en múltiples controversias con su exesposa, Yuyee, fue detenido por una denuncia anónima.

De esta manera, el periodista Javi Oliveira lo corroboró a través de su cuenta de X. Él mismo detalló que "en este momento está detenido, podría estar saliendo".

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU DETENCIÓN?

La detención se produjo debido a la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón. No obstante, él sostiene que los obtuvo en mercados locales. Pese a ello, el naturalista carecía de cualquier tipo de documento oficial que certificara su propiedad.

Ahora, Hugo, un youtuber español que vive en Tailandia, ha llegado a contactar con Cuesta desde la celda en la que se encuentra: "He conseguido hablar con él después de muchas horas. El problema es que él estaba hablando con su abogado y he tenido que esperar; no quería interrumpirle. Está bien, se encuentra bien; está en una celda de una comisaría, de un calabozo que obviamente no es el hotel Hilton".

Aunque se encuentra en una circunstancia complicada, el herpetólogo no ha dejado de tener humor. Al preguntarle si requería algo para acostarse, ha contestado: "Si yo duermo en mitad de la selva, no voy a poder dormir aquí".

"Se encuentra bien de ánimo, tiene la comida que quiere porque se le puede llevar comida. Me he ofrecido a llevarle comida, café, lo que quiera, pero no quería nada porque ya tenía bastante. Ahí dentro de la celda puede tener lo que quiera", reveló.

Sin embargo, señaló que "la situación es una mierda porque no mola que te detengan, pero no está deprimido ni abatido y está con todas las ganas de luchar". Además, ha revelado que la situación judicial es positiva: "Ha hablado con su abogado y le ha transmitido que la cosa pinta bastante bien y que, en un principio, lo normal es que no tenga muchos problemas por lo sucedido".

Este hombre no merece lo que le esta pasando. Quien conoce toda su trayectoria sabe perfectamente como Frank Cuesta dejo muchas veces su propia salud de lado por los animales.#FreeFrankCuesta pic.twitter.com/QzsDXCNLCj — INCOsky (@INCOsky) February 28, 2025

UN DÍA CLAVE PARA CUESTA

Mañana será un día clave: "Tiene la preliminar del juicio por la mañana. Tiene que ir al juzgado y ahí le dirán si se le ofrece fianza o no. Si sale libre y no hay juicio... veremos qué sucede". También, se puede imaginar todo el apoyo que está recibiendo desde España.

En cuanto a la celda en la que se encuentra: "Es un calabozo como el de cualquier otro sitio; incluso las normas aquí son más laxas que en España. La celda no es la habitación de un hotel, es un calabozo que no está del todo mal".