¿Por qué Luisito Comunica no puede caminar bien tras su cirugía?

El youtuber y creador de contenido no puede subir escaleras; sin embargo, en caso de no mejorar, deberá ser intervenido nuevamente

Por: Edel Osuna

Desde hace unas semanas, Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en el mundo de Internet como Luisito Comunica, prendió las alarmas entres sus millones de seguidores debido a su estado de salud.

Y es que el también influencer de 33 años de edad empezó a sentir problemas en la espalda, lo que lo llevó a consultar a un especialista, quien le auscultó, mandó hacer estudios y diagnosticó que presentaba un problema en la espalda y debía operarse.

Aunque el panorama no fue alarmante, sí tuvo preocupado a Luisito Comunica, quien no dudó en compartir su situación con sus seguidores, a fin de explicarles qué sucede con él.

Cabe destacar que, el también empresario debió someterse a una cirugía de espalda; sin embargo, no puede subir escaleras ni caminar bien, a menos que esté fajado.

Esa condición lo tiene molesto y asustado, a la vez, pues en caso de no presentar mejoría ni recuperación, el médico le informó que deberá someterse a una cirugía mayor.

ESTO LE PASÓ A LUISITO COMUNICA

De acuerdo con un clip publicado en su canal de YouTube, Luisito Comunica, "El Rey Palomo" contó que fue operado poco después de haber llegado a México, procedente de Japón.

Y dado a que su intervención quirúrgica se le practicó con láser, rápidamente pudo volver a casa a convalecer; no obstante, no puede caminar bien y, además, se le dificulta subir las escaleras.

"No puedo caminar bien, me duele pararme. Me puedo parar derecho, pero caminar no... Está horrible, no puedo moverme bien, me duele caminar, me duele dormir, me duele existir, no puedo romantizarlo", dijo "Luisillo El Gordillo".

Pero no todo está perdido, ya que Luisito Comunica debe usar una faja para mejorar su movilidad y bajar las molestias; no obstante, señaló que no puede volverse adicto, ya que su cuerpo debe ser su soporte.