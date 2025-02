VIDEO | El día que Cepillín le ganó una pelea al perro Guarumo

Oscar Burgos, en YouTube, relató el momento en que se enfrentó a Cepillín y tiempo después contaría la anécdota durante "Desde el cerro de la silla"

Por: Brayam Chávez

Óscar Burgos y Cepillín tenían un largo tiempo de amistad; ambos son precursores de la comedia y han tenido diversas vivencias compartidas durante sus años de amistad.

En su plataforma de Youtube, Óscar relató el momento en el que se enfrentó a Cepillín, llegando a que el pequeño de la televisión fuera atacado con una pistola.

CEPILLÍN CONTRA EL PERRO GUARUMO

Durante el programa "Desde el Cerro de la Silla" con Franco Escamilla, en un momento muy cómico, Oscar Burgos comentó que la última persona con la que peleó fue el payaso Cepillín.

"Fíjate que el último que me madreo fue Cepillín", comentó el comediante, causando la risa de entre todos los presentes.

En esa época, Burgos padecía de alcoholismo y relata que cuando se encontraba en ese estado, comenzaba a hablar abundantemente y también destaca que percibía que Cepillín se autoexhibía mucho.

"Yo imprudentemente le dije: Ya, wey, tienes un ching* de rato hablando de ti, we, yo, yo, yo, vamos a hablar de otro ped*".

Después de decirle esto, Ricardo se irritó y le cuestionó por qué le decía eso en su propio hogar, lo que Óscar interpretó como si fuera una broma.

Burgos, al creer que lo estaba bromeando, continuó burlándose de Cepillín y de esta manera comenzó el conflicto.

"El caso es que él se levanta, cabr*n, y se me deja venir y me dice: "A mí no me faltes al respeto así y PAO me tira el primero y me lo acomoda con madre", contó el comediante.

Burgos relata que Cepillín no lo tumbó en el momento debido a su complexión, explicando que, a pesar de no nokearlo, sí le dolió el golpe.

"Me dolió, pero no me noqueó y entonces, en lo que yo reaccionaba de que si esto era verdad o no... me paro y me acomoda el segundo".

Burgos después contó en su anécdota que al levantarse este le tira un golpe, pero logra darle en el cuello, lo que causó cierto miedo en darle un golpe "raro" y, después de varios intercambios de puñetazos y patadas, pierde el conocimiento.

"No recuerdo más, lo que recuerdo es que estaba en el patio (...) y que yo estaba... no sé si tirando chingas*s con él porque yo al día siguiente traía putaz*s por todos lados y el jardinero me dijo: Su carro tiene las llaves puestas, corra y váyase porque el señor fue por una pistola".

Cuando Burgos escuchó lo del jardinero, no vaciló y optó por partir lo más rápido que pudo en su Mustang de 1984.