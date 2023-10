Danna Paola en miras de cambiar su nombre artístico

La talentosa actriz y cantante de 28 años, Danna Paola, ha mantenido en vilo al público con la posibilidad de un cambio en su nombre artístico, optando por pasar de "Danna Paola" a simplemente "DANNA". Este intrigante giro en su carrera ha suscitado una ola de especulaciones sobre el motivo detrás de esta decisión.

Los rumores comenzaron a circular a mediados de septiembre, cuando la artista apareció en la portada de la influyente revista Rolling Stone bajo el nombre "DANNA". En esa edición, Danna Paola compartió sus reflexiones sobre esta transformación, revelando que el nombre "Danna Paola" le generaba ciertas consideraciones personales.

"Es algo de gran significado para mí, ya que siento que el 'Paola' lleva consigo una historia intensa de mi vida, y ahora deseo enfocarme más en Danna como individuo. Aquellos que me conocen en mi entorno me llaman Danna. En casa, no soy Danna Paola; en mi círculo, soy Danna. Siento que la artista 'Danna Paola' y el 'Paola' ocupan un espacio diferente en mi vida".

Estos comentarios han intensificado aún más la incertidumbre en torno a Danna Paola cuando fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México en busca de respuestas. Aunque no confirmó ni descartó el cambio de nombre, respondió de manera enigmática: "Luego les cuento". Luego, añadió con profundidad:

"Es parte del crecimiento, la evolución y la madurez... Le tengo un profundo amor a mi carrera, pero siempre hay que estar dispuesto a transformarse y no temer a la evolución.", expresó.

Además, la artista versátil mencionó su interés en explorar nuevas oportunidades, no solo en México, sino también a nivel internacional, particularmente en los Estados Unidos, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre cuál será el rumbo de su carrera en el futuro.

Aunque en las redes sociales y en el ámbito en general aún se le conoce como Danna Paola, parece que el cambio a DANNA podría ser una posibilidad en el horizonte, marcando una nueva etapa en la carrera de esta talentosa artista mexicana.