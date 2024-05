Dan Schneider pretende demandar a creadores de "Quiet on Set" por difamación

El ex productor de Nickelodeon, Dan Schneider ha iniciado la demanda contra los realizadores del documental titulado "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", donde se recopilan varios testimonios de quienes trabajaron en diferentes programas de niños de este canal.









La producción de Investigation Discovery fue estrenada, en Estados Unidos, a mediados de marzo y apenas ha llegado a las plataformas de streaming en México resultando un rotundo éxito; sin embargo, a casi dos meses de su lanzamiento, uno de los involucrados acaba de demandar a los realizadores de ésta por difamación.









Una de las declaraciones que más impacto ha tenido en el público es la del cantante y actor Drake Bell, sobre el abuso que sufrió por parte de un entrenador de actores de Nickelodeon en el tiempo que grababa la exitosa serie Drake y Josh.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMANDA DE DAN SCHNEIDER?

Actualmente, Dan Schneider alega que en el material se insinúa falsamente que habría abusado sexualmente de niños durante el tiempo que trabajó en la cadena televisiva, por lo que ha tomado acciones legales al respecto.









En la demanda presentada la mañana de este miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se acusa a los realizadores de usar el nombre de Schenider para atraer a la audiencia, de acuerdo con información publicada por FOX News.









"En aras del clickbait, las calificaciones y las vistas (o, dicho de otro modo, el dinero), los demandados han destruido la reputación y el legado de Schneider mediante declaraciones falsas", se lee en los documentos obtenidos por el medio.









Asimismo, según declaraciones de los abogados del exproductor, él nunca estuvo enterado ni en complicidad respecto a los abusos expuestos en el documental, como tampoco se considera un abusador sexual de niños.









Nombres de Warner Bros. Discovery, que distribuyó la serie a través de Max, Sony Pictures Television y Maxine Productions son los que figuran en la demanda por parte de Schneider, con la que busca la reparación económica de daños tanto en sus ingresos, pasados o futuros, así como los relacionados a su reputación, su imagen, la de sus empresas y otros como angustia emocional.









Asimismo, pide que los demandados cubran la totalidad de los honorarios de sus abogados, además de solicitar "medidas cautelares preliminares o permanentes, incluida la edición, eliminación o eliminación total o parcial del tráiler y del documental 'Quiet on Set'".