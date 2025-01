Cynthia Klitbo ya tiene trabajo y se prepara para una nueva etapa

Cynthia Klitbo se topa con una circunstancia complicada después de ser víctima de fraude bancario. No obstante, su determinación y fe la han impulsado a vencer a sí misma en este periodo tan difícil, hallando lo que describe como "milagros en medio de la adversidad".

La actriz manifestó que no se ha conformado con tal circunstancia, sino que ha tomado la decisión de asegurar el sustento para ella y su hija Elisa Fernanda.

"Bueno, mira, para empezar, yo levanté teléfonos y ahorita ya empiezo película en dos semanas. Empiezo una novela con Lucero Suárez en México. Estoy muy contenta. Arrancó el 24 de febrero. Tengo otra película. Lo que hice primero fue levantar todos los teléfonos, porque no me espero a que me busquen el trabajo. Yo me lo consigo", compartió en entrevista para La Mesa Caliente.

UNA FE INQUEBRANTABLE

En contraposición, Klitbo resaltó que su tenacidad ha sido crucial en este contexto, incentivándola a explorar oportunidades.

"Mi hermana Jenny y yo hemos estado levantando teléfonos y me dicen: ¿Cómo les dices así? Pues así: Necesito chamba". Expresó.

La actriz también expresó su gratitud hacia Aylin Mujica.

"Me voy con Aylin Mujica a hacer un evento. Un amigo que salió por Instagram, gente por Instagram lindísima. Me llamaron muchas personas para decirme que me echaban la mano. Les agradezco infinitamente".

Aunque ha sido víctima de fraude telefónico, la institución le ha proporcionado respaldo, pero todavía se encuentra con obstáculos.

MEDIDAS EXTREMAS

La mexicana comentó hace unos días que considera tomar medidas extremas: "Estoy dispuesta a vender mis propiedades porque quiero mantener a mi hija estudiando. Si tengo que trabajar de Uber, lo haré".

En medio de toda esta dificultad, Cynthia ha vivido lo que denomina "milagros".

"Voy y me dice el gerente del banco, le digo: Es que no me dejan tocar la cuenta y tener un plazo fijo. Tenía dos mil setenta dólares. Y entonces me dice el gerente: Pero yo sí te los puedo cancelar y sacarlos".

En ese mismo día, Klitbo recibió una llamada informándole que contaba con un adeudo por pagar en su inmueble. El monto adeudado era precisamente igual: 2 mil 700 dólares.

"Me hablan y me dicen: Oiga, el mantenimiento de su torre no se pagó. No sé por qué en dos meses. ¿Cuánto es dos mil setecientos dólares?"

Para la actriz, esto es un acaso que refleja la asistencia divina que ha obtenido en medio de todo el desorden.