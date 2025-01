VIDEO | De estrella de telenovelas en México a conductora de plataforma

Por años entró en la cúspide de las villanas de telenovela más odiadas; sin embargo, eso no impidió que el público reconociera su enorme talento, por lo que siempre ha estado en la mira de respetable.

Sin embargo, una estafa la colocó en la quiebra y, de ser una de las estrellas de la pantalla chica, ha decidido convertirse en conductora de plataforma.

Se trata de la famosa Cynthia Klitbo, de 57 años, quien se destacó por sus papeles como en la aclamada Privilegio de amar.

Luego de todas las luces, durante una transmisión en vivo, la famoso narró cómo le está yendo actualmente, en medio de la crisis económica que enfrenta, por lo que decidió tomar medidas que llamó urgentes para generar ingresos.

Sin dudarlo ni un instante, Cynthia decidió contar públicamente cómo le está yendo y dijo que está dispuesta a explorar diversas opciones, entre ellas, la posibilidad de trabajar como conductora en Uber.

"Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles... ya saqué la casta para enero, ya estoy sacando la casta para febrero... si es necesario, que no les extrañe que, al rato, pase Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber, porque no hay trabajo que sea malo".

Comentó que a finales de 2024 fue víctima de estafa, pues un grupo de delincuentes vació su cuenta bancaria en Estados Unidos con un sofisticado método que sorprendió al personal del banco.

La actriz detalló cómo fue engañada, a pesar de no ser experta en tecnología:

"Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males. Yo nunca uso mis joyas... Ha estado duro".