¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola tras sufrir un accidente?

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa con un bastón, revelando que recientemente sufrió un accidente que dejó varios moretones y una lesión en la rodilla. A través de redes sociales, Pedrito detalló los pormenores de este incidente que, aunque preocupante, no resultó en daños graves.

¿QUÉ OCURRIÓ CON PEDRO SOLA?

El conductor relató que el pasado fin de semana sufrió una caída mientras paseaba por un centro comercial. Según explicó, su pie se atoró en un escalón pintado de amarillo, lo que provocó su caída de frente. Como resultado, Pedro se rompió un diente, se lastimó el labio y sufrió un golpe en la rodilla, además de un moretón en la costilla.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE?

A pesar de la aparatosa caída, Pedrito tranquilizó a sus seguidores al señalar que, aunque presentaba dolor en la rodilla y un moretón en su costilla, su situación no era grave. "Me revisé yo mismo, me hice un chichón en la rodilla... pero no pasó nada grave", afirmó en su aparición en televisión.

El conductor también mencionó que ya había consultado con su médico, quien le recomendó descansar y tomar medicamentos para el dolor. Aunque no se prevé que se necesite una revisión más profunda, Pedro aseguró que, como medida preventiva, visitará al doctor nuevamente para asegurarse de que todo esté en orden.

SIGUE EN RECUPERACIÓN

Pedro Sola comentó que, aunque su caída fue dolorosa, se encuentra estable y con buen ánimo. "Estoy bien, nada grave, solo me duele la rodilla, por eso ando con mi bastón", expresó.

El conductor, conocido por su característico sentido del humor, también compartió una reflexión sobre las caídas y la importancia de cuidarse con el paso del tiempo, bromeando con una frase que le dijo un amigo sobre cómo los "ancianos" pueden caer y sufrir consecuencias graves.