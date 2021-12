Pedro Sola revela problemas de salud; podría entrar al quirófano

El presentador de 74 años se sinceró con sus compañeros y explicó que en los últimos meses ha tenido "achaques" que surgieron por la presión arterial que padece, por lo que tiene que ser monitoreado todos los días.

"Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer", dijo.

Además, reveló que desde hace algunos años ha presentado pérdida de la audición y que tiene cataratas, por lo que podría someterse a una intervención quirúrgica.

"Yo tengo cataratas en los dos ojos, pero a mí me dijo el doctor que hay dos tipos de operación, o te ponen un lente monocular y de cerca tienes que usar lentes todavía y de lejos ves como lince, o te ponen el bifocal todo muy bien, pero los colores no los puedes ver de cerca".

Para finalizar, confesó que aún analiza si entrará o no al quirófano y será hasta el próximo año cuando tome la decisión, ya que también debe verificar que sea candidato al procedimiento.