"Como Dice El Dicho" llega a su fin: Sergio Corona se despide tras 13 años de grabaciones

Después de más de una década en la pantalla de Televisa, el entrañable programa "Como Dice El Dicho" ha llegado a su fin. El pasado jueves 7 de noviembre, se llevó a cabo la última grabación de la producción que por años fue uno de los pilares de la televisión mexicana, acompañando a miles de familias con sus enseñanzas y relatos.

Un adiós que, además, marca la despedida de uno de sus máximos emblemas, del primer actor Sergio Corona, quien, a sus 94 años, se encargó de cerrar un ciclo que ha quedado grabado en el corazón de los televidentes.

Foto: Instagram - sergiocoronaoficial

LA ÚLTIMA GRABACIÓN EN LA CAFETERÍA

Por medio de las redes sociales, los actores que participaron en la producción de "Como Dice El Dicho" se despidieron del programa, la actriz Sugey Ábrego, y el actor Pepe Valdivieso compartieron un emotivo video, en donde se pudo ver a todo el equipo reunido en la famosa cafetería del set, donde se grabaron tantas escenas a lo largo de los años.

La actriz también compartió que la productora del programa reveló que "Como Dice El Dicho" tomará un "año sabático" antes de decidir si regresa en algún otro formato o plataforma.

SERGIO CORONA SE DESPIDE TRAS 13 DE GRABACIONES

El momento más emotivo de la jornada fue sin duda la despedida de Sergio Corona, quien, con una mirada llena de emoción, agradeció al público que hizo posible que el programa se mantuviera en el aire por 13 años.

"Muchas gracias a todos, felicidades, muy amables, se agradece porque gracias a ustedes está este programa", dijo el querido actor, quien fue uno de los pilares fundamentales de la producción, brindando su sabiduría y su inconfundible presencia en cada capítulo.

El también actor de teatro y cine fue parte esencial del éxito del programa, con su voz inconfundible y su figura paterna, que se convirtió en un referente para la audiencia.

Foto: Instagram - sergiocoronaoficial

FUTURO INCIERTO DE "COMO DICE EL DICHO"

Aunque la despedida fue emotiva, los seguidores del programa pueden estar tranquilos, ya que "Como Dice El Dicho" no desaparecerá por completo. En una entrevista con el actor Omar Fierro, este reveló que la productora había informado que para el 2025 no se producirán nuevos capítulos del programa, pero sí se transmitirán repeticiones de las temporadas pasadas a las 1:30 de la tarde. "A lo mejor no se ha acabado, pero en 2025 no van a hacer capítulos nuevos", comentó Fierro, dejando abierta la posibilidad de un regreso en 2026.

Foto: Instagram - cafeeldicho

La noticia de la suspensión de las grabaciones sorprendió al elenco, quienes recientemente habían realizado nuevas fotografías y grabado material promocional para lo que sería la nueva temporada. "Era la temporada 15, tuvimos una gran producción, y ya habíamos grabado lo que quedaba de la entrada para tenerlo listo por si en algún momento quieren grabar más capítulos o en 2026 entran con la temporada 15", explicó Omar Fierro, quien no ocultó su desconcierto ante la inesperada noticia.

"Para mí fue un susto. Fui al gimnasio, salí del vapor, y vi una llamada perdida de Genoveva. Jamás me imaginé que esa sería la noticia", comentó el actor.

A lo largo de sus 13 años de emisión, "Como Dice El Dicho" se convirtió en una especie de ritual diario para muchas familias mexicanas. Con una mezcla de historias conmovedoras y cómicas basadas en los dichos populares que los mexicanos suelen usar en su día a día, el programa dejó una huella imborrable en la cultura televisiva del país.