Chef Zahie lanza respuesta ante las declaraciones de Plutarco Haza sobre Masterchef Celebrity

La tensión en MasterChef Celebrity Generaciones 2025 sigue subiendo de nivel. A unos días del próximo capítulo dominical, el nombre de la chef Zahie Téllez vuelve a colocarse en el centro de la controversia, luego de que el actor Plutarco Haza lanzara fuertes declaraciones sobre su comportamiento dentro del reality.

En un video difundido en redes sociales, Haza aclaró que no mantiene una amistad con la jueza, como ella había hecho parecer en una grabación previa al inicio del programa.

"Hay una confusión que la chef Zahie provocó adrede. No es mi amiga. Es amiga de mi hermana desde niña, pero la conozco, nada más", sentenció el actor. Además, relató episodios incómodos durante la competencia, donde aseguró que la chef fue grosera tanto con él como con su compañera, la actriz Andrea Noli:

"A mí no me ha caído nada bien, a mí no me gusta cómo lo hace. (...) Ella era igual en el programa que cuando te la encontrabas en el pasillo. Conmigo fue grosera cuando me acercaba a platicar con ella".

Las declaraciones encendieron las redes sociales, donde numerosos usuarios se sumaron a la conversación exigiendo la salida de la chef del programa, inconformes con su estilo de crítica y actitud hacia los participantes.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA CHEF ZAHIE TÉLLEZ SOBRE LAS CRÍTICAS DE PLUTARCO HAZA?

En medio de la polémica, un reciente video en el perfil de Zahie Téllez se volvió viral. En él se le ve conviviendo relajadamente con algunos concursantes, incluidos Quiriarte, Gaby Rivero, Rafa Polinesio y Bárbara Torres, hablando sobre ingredientes y compartiendo risas.

Lo que más llamó la atención fue la imitación que hizo Bárbara Torres de la chef, seguida de una reacción que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica: "Para que vean, esto es MasterChef: puras risas, puras risas", dijo Zahie entre carcajadas.

Hasta el momento, la chef no ha emitido ninguna declaración directa sobre las palabras de Plutarco Haza ni sobre las críticas que ha recibido por su participación en el programa.

¿QUIÉN ES ZAHIE TÉLLEZ?

Más allá de su carácter polémico, Zahie Téllez es una figura consolidada dentro del mundo gastronómico. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, estudió inicialmente Economía y Ciencias Políticas, lo que la llevó a trabajar en la Secretaría de Hacienda.

Posteriormente, su verdadera vocación la condujo al Instituto Gastronómico Letty Gordon, para luego especializarse en Italia, donde realizó un máster en gastronomía. Su trayectoria incluye programas en el canal Gourmet, como Platos de cuchara, Sazón casero y Amigos a la mesa.

En 2023 publicó su libro Mi historia a través de los sabores, y ha sido reconocida por su estilo que fusiona sabores tradicionales con su herencia libanesa.

Zahie Téllez también ha brillado como empresaria gastronómica. Fue responsable del restaurante "José Guadalupe Platos de Cuchara" en el Mercado Roma hasta 2017. Actualmente, es socia de restaurantes en Italia, como:

Viva , en Milán

, en Milán Noto , en Sicilia

, en Sicilia Pronto de Maissa

Aunque sus críticas en MasterChef Celebrity 2025 han sido objeto de debate, no cabe duda de que Zahie Téllez es una de las figuras más destacadas y polarizantes de esta temporada. Habrá que esperar si decide hablar abiertamente sobre la polémica o si deja que su trabajo hable por ella.