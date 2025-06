¡Junio es el mes de BTS! El regreso más poderoso del K-Pop, el FESTA 2025 y una nueva era

El mes más esperado por millones de fans en todo el mundo ya está aquí. Aunque junio siempre ha sido sinónimo de BTS, este 2025 adquiere un significado aún más profundo, pues después de cumplir con su servicio militar.

Los siete miembros de BTS están finalmente reunidos otra vez, más fuertes, maduros y con la promesa de un regreso histórico, por lo que ARMY se encuentra en cuenta regresiva para una ola de emociones ante las sorpresas que prepara el grupo surcoreano.

¿POR QUÉ JUNIO ES EL MES DE BTS?

Junio ha sido siempre un mes clave en el calendario de BTS y sus fans, por razones que combinan historia, emoción y conexión genuina. El 13 de junio de 2013, BTS debutó oficialmente. Desde entonces, cada aniversario se celebra con eventos, contenidos especiales y una conexión directa con ARMY.

Para celebrar esta fecha tan significativa para BTS y ARMY, la banda prepara cada año el FESTA, un festival anual que se lleva a cabo durante todo el mes de junio con lanzamientos exclusivos de fotos, videos, canciones y sorpresas.

EL INICIO DEL FESTA 2025

Como marca la tradición, el mes de BTS arrancó con el FESTA 2025, pero este año lo hizo con un giro especial. A través de Weverse, Jin, el primer miembro en concluir su servicio, reapareció como conductor de "BTS NEWS", una parodia de noticiero que sorprendió y emocionó al fandom.

"Buenas tardes, soy el presentador de BTS NEWS, Kim Seokjin. Nos acaba de llegar una noticia de última hora: el BTS FESTA 2025 acaba de comenzar", anunció Jin, abriendo con humor y emoción el mes más simbólico para BTS y ARMY.

En esta emisión especial, J-Hope también brilló con múltiples roles: como ARMY veterano, meteorólogo y animador, entregando su carisma característico en una presentación que fue tan divertida como simbólica.

Calendario FESTA 2025



· 1 de Junio ????

· 2 de Junio ??

· 3 de Junio ??

· 4 de Junio ??

· 7 de Junio ??

· 8 de Junio ??

· 13 de Junio ??

· 14 de Junio ??#2025BTSFESTA #BTS12thAnniversary pic.twitter.com/6nfKR7g3Up — BTSchartsMX , (@mxcharts) May 31, 2025

Este formato original y emotivo fue el arranque de un mes que resulta perfecto para lo que se perfila como el FESTA más importante en la historia del grupo en su aniversario número 12.

00:00 (ZERO O´CLOCK): EL TEMA DEL RENACER

Uno de los momentos más simbólicos de esta edición es la elección del tema principal del FESTA: la canción 00:00 (Zero O´Clock), del álbum Map of the Soul: 7. Esta pieza habla del poder de reiniciar desde cero, de respirar tras la tormenta y de comenzar de nuevo. No es casualidad. Es un mensaje claro: BTS está listo para una nueva era, y ARMY también.

"Hemos preparado esta FESTA con ´12pm o zero o´clock´ como tema principal, que también representa el nuevo futuro que compartiremos con ARMY", afirmó Jin.

¿QUÉ SIGUE PARA BTS EN SU REGRESO ESTE 2025?

Aunque BTS no ha confirmado oficialmente los rumores, la emoción crece con fuerza. Se habla de nueva música, un álbum inédito y una gira mundial que promete romper récords y redefinir los estándares y demostrando el poderío del grupo no solo en el K-pop, sino en la industria global del entretenimiento. ARMY ha esperado. Y ahora, BTS ha vuelto.