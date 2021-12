Chávez Jr: me internaron por unas pastillas para bajar de peso

Detalló, una vez que su pareja lo internó se desentendió de él y no le permitía mirar a sus hijos, al mismo tiempo explicó que no estaba tan metido a las drogas para que ser internado , nada más porque estaba consumiendo pastillas para bajar de peso , que incluso eran las mismas pastillas que dieron positivo a Óscar Valdez hace aproximadamente un año.

Chavez Jr. confirmó que sí se encontraba en una clínica de rehabilitación hace algunos meses y todo porque su esposa, Frida Muñoz, lo había internado.

"Estuve tres meses y medio sin mirar a mis hijo porque estaba en la clínica, todo porque la madre de mis hijos me metió ahí para que estuviera bien", dijo Chávez en sus redes sociales.

Detalló, una vez que su pareja lo internó se desentendió de él y no le permitía mirar a sus hijos, al mismo tiempo explicó que no estaba tan metido a las drogas para que ser internado, nada más porque estaba consumiendo pastillas para bajar de peso, que incluso eran las mismas pastillas que dieron positivo a Óscar Valdez hace aproximadamente un año.

"Yo lo que hacía me tomaba unas pastillas, de las mismas que salió Óscar Valdez (positivo), sólo son para adelgazar, yo no lo uso para otra cosa (...) cuando me internaron a la clínica me dijeron que no iba a ver a nadie y tuve que salir solo, me abandonaron solamente para aprovecharse, expresó.

El pasado 15 de mayo de 2021, Chávez Junior le solicitó a sus abogados que empezaran con los trámites de divorcio con Frida Muñoz, aunque al pasar las semanas canceló dicha petición y siguió con su matrimonio, aunque hoy en día tal parece que volverá a retomar los trámites para la separación.

"Hoy solamente estoy buscando a los niños, hay que hacerse responsables de lo que es, tengo una carrera como boxeador, y pues luego me internan a una clínica para que me curen cuando hay otra persona más enferma que yo, estoy buscando cuidar a mis hijos", explicó.

