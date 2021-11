Charly López revela que Ingrid Coronado la engañó dos veces

Mediante una entrevista en el programa de Farándula De Primera Mano, Charly aceptó que Ingrid Coronado le fue infiel en dos ocasiones cuando estuvieron juntos, una de ellas fue con un futbolista famoso.

"No fue la única persona con la que me falló, con más, otra persona que trabajaba en la televisora y no es un ejecutivo, es alguien que se encargaba de las ventas de publicidad del programa en el que estaba junto con Fer del Solar, cuando me di cuenta, porque se iban mucho de viajes, pero mucho se iban, los vi una vez saliendo y lo jalé del hombre a él y le dije, a ver hermano tú sabes bien que ella es casada si te le vuelves a acercar te rompo las piernas".

También dio más detalles de los engaños que le hizo la conductora. "Ella me pidió perdón y pues seguimos con el matrimonio pero ya no era lo mismo", a los meses después terminaron divorciándose.

Agregó que con un futbolista también le fue infiel pero es a quien "respeta mucho", por ese motivo no revela su nombre porque ahora es un hombre casado.

Dijo que luego de que estaban iniciando los trámites del divorcio, en una sesión de derechos la conductora comentó que no iba a reclamar nada, pero semanas después cambió de opinión y terminó reclamando la mitad de las propiedades.

"El pleno día de mi cumpleaños, en la pandemia, llegó una notificación de demanda por no pagar no se cuánto de renta... Dije era una mala persona por querer abusar de la confianza", afirmó.

En el tema del distanciamiento de su hijo Emiliano y él, afirmó que fue por motivos económicos fue lo que lo alejaron, "tomó partido de su mamá".

También, Charly López aprovechó la entrevista para mandarle un mensaje a su pequeño, "hijo te amo, lamento lo que pasó", también le solicitó no tomar partido por ninguno de los dos.