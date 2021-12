Charly López dice que "La Barbie" era un hombre encantador

Luego de que hace unos días el libro "Emma y las otras señoras del narco" de Anabel Hernández, lo vinculó con Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", el bailarín admitió que lo conoció pero que no cometió ningún delito.

Charly le dio un consejo a Galilea Montijo porque la relacionaron con Arturo Beltrán Leyva, "el que nada debe nada teme" pues además que solo son dicho y no hay pruebas de nada.

"Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse", dijo Charly López.

Ante los señalamientos en su contra, dijo que no sabía quien era "La Barbie".

"Lo topaba en restaurantes, en muchos me pude haber sentado con él porque iba solo yo o iba él acompañado, pero yo realmente no sabía quién era y eso no es un delito, a mí que me acusen por empobrecimiento ilícito".

Charly López dejó en claro que como cliente lo atendió mucho, e inclusive se sentó muchas veces en su mesa, siempre fue un hombre cariñoso y respetuoso.

"Llegó a mi negocio "El Congo", muchas veces, lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mensa, con varios amigos, siempre iba con amigos o su esposa. Era un cuate me trataba muy bien, respetuoso, siempre me decían "Cómo está mi Charly".

Señaló que siempre le dijo "La Barbie" que era un empresario y tampoco cuestionaba sus palabras

"Yo sabía que era un empresario muy importante, porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo".

En los últimos días han sido varios famosos que han aparecido en el libro de Anabel Acosta, en donde la reportera habla de la vista del narcotráfico, vínculos cercanos de mujeres, esposas, madres, amantes.