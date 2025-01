Carlos Rivera envía emotivo mensaje a fan que lucha contra el cáncer

La solidaridad del artista transmite un mensaje de esperanza para todos aquellos que atraviesan batallas similares

Por: César Omar Leyva

En un conmovedor video de TikTok, la usuaria @anakobiart compartió la emotiva historia de su madre, Lili, una fiel seguidora de Carlos Rivera desde los inicios de su carrera. El video comienza con una fotografía de Lili junto al cantante, tomada en los primeros años de su trayectoria artística.

La hija de Lili narra que, hace dos años, su madre logró vencer el cáncer de mama. Sin embargo, el año pasado, la enfermedad regresó con mayor fuerza y comenzó a avanzar rápidamente.

A pesar de todo, Lili luchó con valentía y siempre mantuvo una sonrisa. "Su meta fue vivir plenamente y darnos su amor cada día", expresa su hija en el video. "Lamentablemente, esta batalla la está ganando el cáncer", agrega con tristeza.

Con el corazón lleno de esperanza, la hija pide a sus seguidores que ayuden a hacer llegar la historia de su mamá a Carlos Rivera, con la esperanza de que el artista le enviara un mensaje que pudiera iluminar su rostro una vez más.

EL VIDEO LLEGÓ A CARLOS Y ÉL RESPONDIÓ

Pocos días después, un nuevo video muestra a Lili, ya en su cama de hospital, viendo un mensaje de Carlos Rivera. El cantante, quien conoció la historia de Lili a través de su manager, no dudó en enviarle palabras de aliento:

"Hola hermosa Lili, soy Carlos. Te quiero mandar este mensaje. Sé que has estado luchando una batalla muy grande, pero también sé que has sido muy valiente. Quiero agradecerte de todo corazón por seguirme, por seguir mi música. Me alegra habernos conocido aquella vez y haberte dado ese abrazo que hoy te mando desde aquí", expresa el cantante en el video.

Al mensaje se sumaron miles de palabras de solidaridad para Lili y su familia, ya que la historia se viralizó rápidamente en TikTok. "Desde aquí te mando todo mi cariño y créeme que en el próximo concierto que haga voy a estar pensando en ti y voy a estar cantando para ti. Te mando todo mi amor, que Dios te bendiga muchísimo", concluye Carlos Rivera.

@anakobiart Respuesta a @Ale Resendez El video de mi mamá si llego a Carlos Rivera!! Muchas gracias a todos por etiquetarlo, y por la interacción. Incluso con el cansancio de los medicamentos la vimos sonreír otra vez! ?? El video llego al manager de Carlos y el nos contacto, estamos muy agradecidos con el y con @Carlos Rivera ? original sound - anakobiart

EL PODER DE LOS GESTOS DE LOS ARTISTAS HACIA SUS SEGUIDORES

Este tipo de gestos de parte de los artistas tienen un enorme impacto en la vida de los fanáticos. La empatía y el apoyo que ofrecen no solo alegran el corazón de quienes lo reciben, sino que también les brindan fuerza en los momentos más difíciles.

La conexión entre un artista y su público es profunda y significativa, y un simple mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien. La solidaridad de Carlos Rivera, al tomarse el tiempo de enviar un mensaje personal a Lili, no solo muestra su apoyo hacia ella, sino que también transmite un mensaje de esperanza para todos aquellos que atraviesan batallas similares.

Este video también va acompañado de la emotiva canción "La luna del cielo", escrita por Carlos Rivera para su abuela antes de su fallecimiento.

En una de sus estrofas, la canción dice: "Cuando te vayas tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te convertirás. Cuando te vayas hazme sentirme fuerte". Este hermoso detalle acompaña las palabras de aliento del cantante, ofreciendo consuelo y esperanza a Lili y a todos quienes siguen su historia.