Carlos Rivera despide a su padre con emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Recuérdame" publicó una imagen al lado de su papá y le dedicó unas palabras con las que conmovió a sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo por el difícil momento que atraviesa.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció", inició su mensaje el cantante.

En la parte final del texto, el famoso escribió que extrañará a su padre hasta su "último respiro"; también mencionó que su muerte le dejó el "corazón roto".

"Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ´mi niño"´ hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad", escribió.

La publicación se volvió viral a los pocos minutos recibiendo comentarios de apoyo; además, le enviaron sus condolencias al exalumno de "La Academia" y toda su familia.