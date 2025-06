Cambian el nombre de Florinda Meza en la serie de "Chespirito: Sin querer queriendo": esta es la razón

La nueva serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, titulada Chespirito: Sin querer queriendo, ya se estrenó hoy 5 de junio por HBO Max y ya generó controversia entre los seguidores del icónico comediante mexicano.

Y no precisamente por su trama o elenco, sino por un cambio que no pasó desapercibido: el personaje basado en Florinda Meza no lleva su nombre real.

¿POR QUÉ NO APARECE FLORINDA MEZA CON SU NOMBRE REAL?

Uno de los detalles más comentados es que Florinda Meza, actriz y viuda de Gómez Bolaños, fue rebautizada como Margarita Ruíz en la serie, papel que será interpretado por Bárbara López. Esta modificación no fue una elección creativa, sino una decisión legal.

De acuerdo con los responsables de la serie, Florinda Meza no autorizó el uso de su nombre, ni su imagen, ni su historia, lo que obligó a los creadores a cambiar su identidad en pantalla para evitar posibles demandas. Esta práctica es común en las bioseries no autorizadas, en las que se busca narrar hechos reales sin violar derechos de imagen.

FLORINDA MEZA ACLARA POR QUÉ NO SALE SU NOMBRE EN LA SERIE

En abril, Florinda Meza publicó un comunicado oficial en el que expresó su molestia por la producción de la serie:

"No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida".

Aunque aclaró que no emprenderá acciones legales, Meza dejó claro que la serie no cuenta con su aprobación. Aun así, reconoció que tiene curiosidad por verla:

"No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho".

¿QUIÉNES SALEN EN LA SERIE?

Chespirito: Sin querer queriendo reúne a un elenco de reconocidos actores que interpretarán a las figuras que marcaron una era en la televisión mexicana:

Roberto Gómez Bolaños – Pablo Cruz Guerrero

– Pablo Cruz Guerrero Margarita Ruíz ( Florinda Meza ) – Bárbara López

( ) – Bárbara López Angelines Fernández – Andrea Noli

Ramón Valdés – Miguel Islas

Rubén Aguirre – Arturo Barba

Édgar Vivar – Eugenio Bartilotti

María Antonieta de las Nieves – Paola Montes de Oca

Roberto Gómez Fernández (niño) – Ilian Emilio Gallea Ballesteros

Graciela Fernández (primera esposa de Chespirito) – Paulina Dávila

La serie abordará los inicios de Chespirito en el medio televisivo, la creación de sus entrañables personajes y los conflictos personales al interior del elenco. Asimismo, explorará su vida amorosa, aunque con nombres y situaciones modificadas en los casos no autorizados, como el de Florinda Meza.

Pese a la controversia, Chespirito: Sin querer queriendo se perfila como una producción nostálgica e interesante que mostrará el lado más humano y creativo de uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.