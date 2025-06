¿Por qué el personaje de Florinda Meza se llama diferente en la serie sobre Chespirito?

La bioserie "Chespirito: Sin querer queriendo" llega mañana 5 de junio a HBO Max y antes de su estreno ya ha generado varias controversias entre ellas un cambio que no pasó desapercibido, pues el personaje de Florinda Meza no lleva su nombre real.

En lugar de llamarse como la viuda de Roberto Gómez Bolaños en la serie se presenta bajo el nombre ficticio de Margarita Ruiz y es interpretada por la actriz Bárbara López.

¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO?

Este cambio no fue una decisión creativa arbitraria, sino una medida legal necesaria. Florinda Meza no autorizó su participación en la producción ni permitió el uso de su nombre o detalles personales.

Por esta razón, los productores optaron por modificar su identidad en pantalla para evitar posibles conflictos legales relacionados con los derechos de imagen.

En abril de 2025, Meza publicó un comunicado expresando su desacuerdo con la serie:

"No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, pero tampoco apruebo este proyecto", afirmó. Aunque reconoció que tiene curiosidad por verla, dejó claro que no participó ni fue consultada en ningún momento.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SERIE?

La serie constará de solo ocho episodios (no es casualidad el número) y explorará la vida de famoso comediante mexicano desde sus inicios en la televisión hasta la creación de personajes inolvidables como El Chavo de 8 y el Chapulín Colorado.

Durante los capítulos se irán mostrando aspectos tanto personales como relaciones sentimentales y problemas que hubo dentro del elenco. Se espera que la salida de Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico, sea abordada en la serie.

En los casos donde no hubo autorización, como el de Florinda Meza, se tuvieron que usar otros nombres para evitar problemas legales.

¡Primer adelanto de la serie biográfica de Chespirito!



LA RELACIÓN ENTRE FLORINDA MEZA Y ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Desde la muerte de Chespirito en 2014, la relación entre Florinda Meza y su hijastro Roberto Gómez Fernández ha sido distante, y esta producción refuerza esa tensión.

Pese a no emprender acciones legales, Meza ha dejado clara su desaprobación ante una serie que, según sus palabras, narra parte de su vida sin su consentimiento.