Bruno Mars rompe récord histórico en Spotify al superar los 140 millones de oyentes mensuales

El cantante y compositor estadounidense Bruno Mars ha hecho historia en el mundo de la música digital al convertirse en el primer artista en superar los 140 millones de oyentes mensuales en Spotify.

De acuerdo con las cifras más recientes de la plataforma, Mars alcanzó un impresionante total de 140 millones oyentes, consolidándose como una de las figuras más importantes y reproducidas de la industria musical.

Bruno Mars becomes the first artist to surpass 140 million monthly listeners in Spotify history. pic.twitter.com/HC9l8EAeOk — chart data (@chartdata) December 24, 2024

LOGROS DE BRUNO MARS

Este logro destaca su capacidad para conectar con audiencias globales a través de una discografía que combina éxitos icónicos y colaboraciones estratégicas.

Entre sus temas más populares se encuentran "Uptown Funk", "Locked Out of Heaven" y recientes duetos con estrellas como Lady Gaga en "Die With A Smile" y Rosé, integrante de Blackpink, en "APT". Estas canciones han acumulado más de mil millones de transmisiones, reafirmando el alcance internacional del artista.

UNA CARRERA MARCADA POR EL ÉXITO

Nacido el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, lleva en su ADN una riqueza cultural y musical gracias a su ascendencia filipina y puertorriqueña. Desde niño mostró su talento para la música, participando en espectáculos locales en su ciudad natal.

Mars alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de su álbum debut, Doo-Wops & Hooligans (2010), que incluyó éxitos como "Just the Way You Are" y "Grenade". Su versatilidad como vocalista, compositor y productor le ha permitido explorar géneros que van desde el pop y R&B hasta el funk y reggae, convirtiéndolo en un referente en la música contemporánea.

LEGADO DE BRUNO MARS

Además de ganar numerosos premios, incluidos varios Grammy, Bruno Mars es conocido por sus espectaculares presentaciones en vivo y su estilo retro-moderno que ha capturado la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. Con una trayectoria que sigue en ascenso, su reciente logro en Spotify subraya su relevancia y la manera en que su música continúa trascendiendo generaciones y fronteras.

Bruno Mars no solo ha alcanzado un nuevo logro en la historia de la música digital, sino que también ha reafirmado su lugar como una de las figuras más influyentes y queridas de la industria musical.