Bruce Willis, reportan que ya no puede hablar ni leer

Bruce Willis, reconocido actor de ascendencia alemana, recibió un diagnóstico de demencia frontotemporal a principios de 2023. Glenn Gordon Caron, amigo cercano de Willis y creador de la exitosa serie "Luz de Luna," que catapultó a la fama al actor, concedió una entrevista al portal Page Six en la cual brindó una actualización sobre la salud del protagonista de "Duro de Matar."

Gordon Caron informó que el actor ya no es capaz de mantener conversaciones verbales con nadie debido a la progresión de la demencia que padece y añadió que pudo notar que Willis ha perdido "su entusiasmo por la vida."

Es importante destacar que Glenn Gordon Caron fue la persona que brindó a Bruce Willis su primera oportunidad laboral en la serie "Luz de Luna," la cual ahora está disponible para su visualización en streaming por primera vez en Estados Unidos.

Caron expresó en la entrevista: "Sé que está muy contento de que la serie esté al alcance del público, aunque él no pueda expresarlo. Sé que se siente emocionado al respecto."

Además, compartió que ha mantenido un contacto constante con la familia del actor, visitando a Bruce cada mes y manteniendo una estrecha relación con su esposa y sus tres hijas mayores. Hizo hincapié en su compromiso de permanecer presente en la vida de Willis, a quien describió como una persona extraordinaria.

En la entrevista, también resaltó que no conoce a nadie que disfrute más de la vida que Bruce Willis. También compartió que cuando va a visitarlo el actor aún puede reconocerlo, aunque reveló que ha perdido gradualmente la capacidad de hablar.

"Él adoraba despertarse cada mañana y buscar aprovechar al máximo la vida. Por lo tanto, la idea de que ahora vea todo a través de una puerta con malla, por así decirlo, carece de sentido. Es realmente una persona extraordinaria", comentó Caron.

"Mi impresión es que durante uno o tres minutos sabe quién soy. Ya no es completamente verbal. Solía ser un ávido lector, pero ya no puede leer. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y te sientes agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha desvanecido", finalizó.