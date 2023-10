Britney Spears, J Balvin y Maluma sorprenden apareciendo juntos

Una gran conmoción se desató en las redes sociales después de que se difundiera una imagen en la que aparecen juntos Britney Spears, J Balvin y Maluma.

La icónica Princesa del Pop se reunió con los renombrados artistas de reguetón en un restaurante de Nueva York, Estados Unidos.

Es importante señalar que tras este inesperado encuentro entre los tres famosos, han surgido especulaciones sobre la posibilidad de una colaboración.

Maluma fue el primero en compartir la imagen en la que se ve a la cantante abrazando a J Balvin a través de su cuenta de Instagram, aunque su expresión facial parecía seria.

El colombiano añadió un toque de humor a la imagen, escribiendo: "¿Quién más ama como yo?" junto a la fotografía.

La famosa cantante, de 41 años de edad, quien recientemente pasó por un divorcio, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales. Con frecuencia comparte fotografías, videos y expresa sus emociones.

No obstante, sus publicaciones, en las que aparece con cuchillos y atuendos reveladores, han generado inquietud entre sus seguidores, quienes anhelan verla nuevamente en los escenarios.

Finalmente, es importante mencionar que Spears lanzará su libro "The Woman In Me" el próximo 24 de octubre.





De esto tratará el libro

El libro abordará diversos temas relacionados con las experiencias de la intérprete de "Sometimes", destacará su sinceridad y sentido del humor. El propósito principal es arrojar luz sobre la perdurabilidad del poder de la música y el amor, así como resaltar la importancia de que una mujer narre su propia historia según sus propios términos.

Dos años después de la conclusión del movimiento "Free Britney", Jennifer Bergstrom, la vicepresidenta sénior y editora de Gallery Books, compartió con la revista People su esperanza de que estas memorias tengan un impacto similar al testimonio de Britney Spears en el tribunal. Además, anticipa que se convertirá en el evento editorial más destacado del año.