Brincos Dieras revela que sufrió intento de secuestro: "Después de la boda me andaban levantando"

Roberto Carlo, mejor conocido como Brincos Dieras, es un comediante y payaso mexicano que ha ganado popularidad en la escena del entretenimiento gracias a su estilo irreverente y humor ácido. Con su característico maquillaje llamativo y vestimenta colorida, se ha convertido en una figura reconocida tanto en México como en Estados Unidos.

Además de sus presentaciones en teatros, bares y centros nocturnos, ha sabido capitalizar el auge de las redes sociales, especialmente YouTube y Facebook, donde sus videos acumulan millones de visualizaciones, permitiéndole alcanzar una audiencia más amplia.

Su comedia directa y, a veces, polémica ha generado tanto seguidores fieles como controversias. A pesar de esto, Brincos Dieras ha logrado conectar con el público y consolidarse en el panorama de la comedia mexicana contemporánea.

BRINCO DIERAS SUFRIÓ INTENTO DE SECUESTRO

Recientemente, durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Brinco Dieras revelo detalles impactantes sobre su vida, incluyendo un intento de secuestro que sufrió poco después de su boda.

El comediante narró cómo fue su historia de amor con su esposa, con quien lleva 25 años de relación. Contó que, luego de vivir juntos en unión libre por seis años, decidieron casarse. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando días después de la boda fue víctima de un intento de secuestro.

"No sé qué pasó, andaban sobre mí", relató Brincos Dieras. El comediante estaba realizando un show cuando recibió la orden de cortar la presentación y fue llevado en una camioneta a un lugar seguro. "Se metieron a mi casa, estaba mi esposa, estaban mis hijos y pues todos andaban bien asustados," explicó. "Tenía 10 hombres armados arriba, 10 hombres armados abajo, checándome la casa. Iban sobre mí, yo estaba en un show, me dicen ´córtale´ y fueron por mí en una camioneta y me llevaron a esconderme a la chingada".

En ese entonces, Brincos Dieras no gozaba de la fama que tiene hoy, lo que hace aún más misterioso el motivo detrás del intento de secuestro. "No era muy famoso, pero no sé, me traían ganas", comentó.

El comediante recordó que en Monterrey, durante esa época, era común que personas de diversas profesiones fueran víctimas de levantones. "Se hizo muy de moda en aquellos años que secuestraban a cualquier gente, un taquero, un paletero, lo que sea", mencionó.

Al ser cuestionado si ahora, debido a su creciente popularidad, toma mayores precauciones, Brincos Dieras expresó que no cambia sus hábitos laborales. "Trato de trabajar con la gente que me contrate," destacó, insinuando que el incidente fue un hecho aislado y posiblemente un error. "Nadie supo qué rollo, nada más fue esa vez, ya no me molestaron ni me hablaron ni me pidieron dinero", concluyó.

Yordi Rosado sugirió que el intento de secuestro pudo haber sido un caso de identidad equivocada, a lo que Brincos Dieras asintió. "Sí, o a lo mejor se equivocaron y se metieron a la casa equivocada, pero se cabreó mi vieja," concluyó el comediante.

La historia de Brincos Dieras destaca los riesgos que, incluso las figuras públicas, pueden enfrentar debido a la inseguridad. Su relato, además de ofrecer un vistazo íntimo a su vida personal y profesional, revela las dificultades que se enfrentan detrás de los reflectores y el maquillaje.