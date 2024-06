Brincos Dieras manda mensaje tras confirmar la muerte de dos integrantes de su equipo

El popular payaso regiomontano se mostró sin maquillaje ante los medios para dar a conocer una trágica noticia

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El payaso regiomontano Brincos Dieras atraviesa por un duro momento tras la trágica muerte de dos integrantes de su equipo de seguridad en un accidente automovilístico ocurrido el pasado jueves 20 de junio en la carretera Panamericana, rumbo a Ciudad Juárez.

El popular payaso Brincos Dieras se mostró sin maquillaje ante los medios para dar a conocer una trágica noticia. Dos miembros de su equipo de seguridad, Francisco Javier Cervantes y Daniel Dávila Espinoza, fallecieron en un accidente de carretera mientras se dirigían a Ciudad Juárez para un espectáculo en la Feria Juárez 2024.

"Hoy no les quiero hablar como Brincos Dieras, les quiero hablar como Roberto Carlos Olivas", expresó con la voz entrecortada. "Hubo un accidente donde ni mi staff ni yo íbamos. Lamentablemente, iba mi equipo de seguridad que trabaja aquí en México conmigo. Estamos en shock, estamos consternados".

CONFERENCIA DE PRENSA

Antes de subir al escenario en la Feria Juárez 2024, Brincos Dieras ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó su profunda tristeza por la pérdida de sus compañeros.

"Estoy muy triste, me duele porque son amigos y son parte del equipo. Es muy difícil, pero ojalá Diosito me dé energía para que el show salga genial. Son parte del equipo y gente que siempre está contigo... tenemos que salir porque Diosito me dio el don de hacer reír a la gente. El show del día de hoy va dedicado para ellos", declaró.

¿EN DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

El accidente ocurrió en la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 291 de la carretera de Ahumada a Ciudad Juárez. El equipo de seguridad de Brincos Dieras estaba en camino a la Plaza de la Mexicanidad para un show en vivo cuando sucedió el fatídico incidente.

¿HUBO MÁS PERSONAS AFECTADAS EN EL ACCIDENTE?

Además de las dos perdidas de sus compañeros, Brincos Dieras informó que dos miembros más del equipo se encuentran en estado grave en el hospital, y aseguró que brindará todo el apoyo necesario a las familias de los afectados para enfrentar este difícil momento.

Esta tragedia deja un profundo vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de Brincos Dieras, quien se despide de dos valiosos miembros de su equipo y amigos entrañables.