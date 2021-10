“Bienvenido al infierno”: amenaza "El Mijis" a Lalo Mora

Elexfuncionario arremetió contra Mora y dijo que cuando se presente en su tierra, descubrirá lo que les hacen a los abusadores sexuales en su barrio.

En la publicación, acompañada de una imagen, “El Mijis” aparece sin camisa junto cinco sujetos, parados junto a la barda donde se anuncia la presentación del intérprete de “Me refiero a ti”.

“¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en San Luis le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos”, sentenció.

El exlegislador aseguró que hará manifestaciones y la colocación de lonas, incluso, llevará hasta jitomates para evitar que el cantante actúe en territorio potosino. “Mínimo una agarrada de trasero se llevará para que vea lo que se siente”, sentenció.

Aseguró que no busca publicidad mediática para aparecer en la escena nacional, pero sí busca los reflectores para luchar por los sectores vulnerables.

Posteriormente, “El Mijis” reculó de su amenaza y dijo que solamente “era guasa” y que fueron algunas mujeres ofendidas por el artista las que les pidieron asesoría para interponer una denuncia en su contra, ya que ellas tenían miedo al efecto mediático que implica meterse con personas famosas.

“Ellas me mandaron mensajes pidiéndome ayuda. Me dijeron ‘haz paro’ y pues a como es uno, hace las cosas antes de pensarlas. Ya saben cómo soy yo, pero no me importa, aguantaré los madrazos”, recalcó.

Añadió que su mensaje no tenía otra intención que visibilizar la violencia contra las mujeres y que no se normalicen estas situaciones y que por el hecho de ser famosos se sienten con el derecho de tocar a las mujeres sin su consentimiento.