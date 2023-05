Bad Bunny da un adelanto de su nueva canción

Bad Bunny ha iniciado la semana compartiendo lo que será su nuevo tema musical, fue a través de su cuenta de TitTok, donde sorprendió con un video de un minuto donde se le escucha cantar algo nuevo, algo diferente.

"Baby dime la verdad, si te libraste de mí ya sé, que fue una noche nomas, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir", es lo que se escucha.

Todo parece indicar que se trata de una nueva canción que estaría por lanzar, no se sabe si formará parte de su nuevo álbum, o sólo se trata de un nuevo tema.

En el video se le puede apreciar a Benito Antonio estar en una habitación vestido de negro, con unas gafas obscuras e interpretando la novedad musical.

Después de su álbum "Un verano sin ti" el puertorriqueño ahora se ha dedicado a hacer colaboraciones por ejemplo su más reciente con el grupo Frontera con el tema "Un x 100to".

El tema que hizo con la agrupación regional mexicano ya lleva hasta el momento 174 millones de reproducciones en YouTube.

Después de la gira que realizó por Estados Unidos y varias partes del mundo se tomó un descanso, por ahora se le ve en varias ocasiones salir y convivir con Kendall Jenner, la super modelo estadounidense, así como participar en eventos de Lucha Libre.

Ahora sólo queda esperar que tal es del gusto de su público "Dime si te gusta" que podría significar el regreso triunfal a los escenarios.

https://www.tiktok.com/@badbunny/video/7233544629101219118?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7224175999553291782