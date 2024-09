Así puedes conseguir boletos para el concierto de Oasis en México en 2025

La icónica y polémica banda de los hermanos Gallagher estará acompañada en esta gira de reencuentro por el grupo estadounidense Cage The Elephant

Por: Marcela Islas

Luego de un mes que se anunciara el regreso de Oasis a los escenarios, se ha confirmado la visita de la icónica banda a México, donde los hermanos Gallagher brindarán una noche inolvidable a sus fanáticos.

La banda británica ofrecerá un concierto el próximo el 12 de septiembre de 2025, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Los encargados de abrir esta presentación será Cage the Elephant, agrupación originaria de Kentucky, Estados Unidos.

¿CUÁNDO ESTARÁN A LA VENTA LOS BOLETOS?

Los fanáticos se encuentran muy emocionados y a la expectativa de conseguir boletos, lo que será una tarea que requerirá rapidez y un poco de suerte. Aquí te explicamos cómo participar en la Preventa Exclusiva para Fans:

El primer paso es registrar tu correo electrónico y fecha de nacimiento en el sitio oficial de Oasis. Asegúrate de que coincida con tu cuenta de Ticketmaster. Para participar en el sorteo de códigos, deberás responder correctamente la pregunta: "¿En qué año Oasis tocó por última vez en Norte América?". La respuesta correcta es 2008. Una vez que hayas completado el registro, recibirás un correo de confirmación. Si eres seleccionado al azar, recibirás un código único para acceder a la preventa. La preventa se llevará a cabo el 3 de octubre. Con tu código, podrás adquirir tus boletos antes que el público general.

En México existe una gran base de fanáticos de la música de Oasis, sobre todo quienes disfrutaron de sus más grandes éxitos en la época de los noventas. La banda británica representa una de las más importantes dentro del género del britpop y rock alternativo.

Dentro de los temas que el público espera en este próximo concierto de la gira mundial OASIS LIVE '25, están Wonderwall, Don´t Look Back in Anger, Champagne Supernova, Stand by Me, Stop Crying Your Heart Out, entre otras.