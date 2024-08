¿Quieres ver a Oasis en 2025? Esto cuesta asistir a uno de sus conciertos en Europa

Después de 15 años de espera, la noticia que los fans de Oasis han anhelado se ha hecho realidad: Noel y Liam Gallagher se reúnen para llevar a Oasis de vuelta a los escenarios. La banda de britpop que marcó a toda una generación ha anunciado una gira mundial que promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2025.

La rivalidad entre los hermanos Gallagher fue durante años el mayor obstáculo para una reunión de Oasis. Sin embargo, parece que el tiempo ha sanado las heridas y los hermanos han decidido dejar atrás las diferencias para volver a hacer lo que mejor saben: crear música que conecte con millones de personas.

La gira mundial de Oasis, titulada OASIS LIVE'25, comenzará el 4 de julio de 2025 en el estadio Principality de Cardiff, Gales. A partir de ahí, la banda recorrerá varias ciudades del Reino Unido, incluyendo Manchester, Londres y Edimburgo.

Para poder asistir a este reencuentro histórico, debes tomar en cuenta que a estos precios se les debe agregar el costo del hospedaje y los boletos:

La venta de boletos comenzará el sábado 31 de agosto de 2024 a las 09:00 hora local de Reino Unido y estarán disponibles en las plataformas Ticketmaster, Gigs and Tours, SEE Tickets y Gigs In Scotland, dependiendo de la ciudad. Se recomienda registrarse con anticipación en estas plataformas para asegurar un lugar en los conciertos.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE ? 8am IST

UK 9am BST

Full information https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band´s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68