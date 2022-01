Arath de la Torre da positivo a Covid-19

En una videollamada, el actor reveló a sus compañeros del matutino ´Hoy´ que la primera en presentar los síntomas fue su esposa, por lo que decidieron realizarse la prueba, la cual salió positiva; por ahora, él y su pareja están aislados en un cuarto y sus hijos en otra parte de su casa.

"Me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche".

Además, mencionó que se encuentra vacunado y que cree que esto ha hecho que presente síntomas leves.

A lo largo de esta semana en el programa de Televisa, son tres los conductores que han tenido que ausentarse debido a sus contagios; dos de ellos dieron positivo, mientras que el otro dio negativo, pero estuvo en contacto con una persona que tiene Covid-19.

Se trata de Raúl Araiza, quien dijo sentirse bien, mientras que Paul Stanley dio negativo, pero prefirió hacer cuarentena ya que su prometida se contagió.