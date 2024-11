¿Ángela Aguilar perdió el título de "Mujer del año"? La revista borró su publicación de redes sociales

Ángela Aguilar, quien había sido recientemente nombrada "Mujer del Año" por la revista Glamour, se vio envuelta en una controversia tras el lanzamiento de una petición en línea que pedía la revocación de dicho título.





La recolección de firmas, iniciada en Change.org, cuestionaba la idoneidad de la cantante de música regional mexicana para tener este reconocimiento, debido a lo que algunos consideraron una falta de ejemplo positivo para las mujeres.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

La controversia comenzó cuando un usuario de X (anteriormente Twitter), identificado como Beeige, inició una campaña en Change.org para que la revista reconsiderara la distinción otorgada a la hija de Pepe Aguilar Aunque muchos coincidieron en reconocer el talento musical de la joven intérprete, hubo quienes argumentaron que el comportamiento de la cantante no reflejaba los valores que deberían representarse en un título como el de "Mujer del Año".

Beegie ha iniciado una petición para que la revista Glamour reconsidere la nominación de Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024. Si estás de acuerdo, puedes firmar la petición aquí: https://t.co/R6Dn0uJ3cR#AngelaAguilar #Glamour #MujerDelAño pic.twitter.com/JW10dUuZdi — Change.org México (@Change_Mex) November 6, 2024

Los detractores de Ángela Aguilar señalaron su vida personal, y en particular su relación con el cantante Christian Nodal, como elementos que no encajaban con la imagen de una figura ejemplar. Los comentarios en redes sociales fueron cada vez más fuertes, llegando a apodar a la cantante con términos despectivos, como "La amante del año" o "La mujerzuela del año".

¿LE QUITARON EL TÍTULO DE "MUJER DEL AÑO" A ÁNGELA AGUILAR?

La mañana del 8 de noviembre, Glamour eliminó de su cuenta de Instagram la publicación en la que reconocía a Ángela Aguilar como "Mujer del Año". Aunque la revista no ha emitido un comunicado oficial al respecto, muchos usuarios en redes sociales especularon que la eliminación de la publicación fue una respuesta directa a los comentarios negativos y a la creciente presión de la campaña en Change.org.

Hasta el momento, otras figuras que han sido reconocidas por Glamour con el mismo título, como Dulce María, Galilea Montijo y Macarena García, aún mantienen sus publicaciones vigentes en redes sociales. La eliminación de la mención a Ángela Aguilar dejó más preguntas que respuestas, ya que la revista no ha aclarado si la joven cantante continuará con el reconocimiento o si la decisión se revertirá en las próximas horas.

REACCIÓN DE ÁNGELA AGUILAR AL RECIBIR EL TÍTULO

En medio de la polémica, la propia Ángela Aguilar había expresado su sorpresa y humildad ante la distinción, señalando que no se sentía "merecedora" del título. En una entrevista con Glamour, la cantante de 21 años comentó: "No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso que todavía estoy en el camino." Esta reflexión, lejos de calmar los ánimos, alimentó el debate sobre su idoneidad para el galardón.

La controversia se intensificó cuando algunos usuarios de redes sociales sugirieron que, en su lugar, figuras como Cazzu, expareja de Christian Nodal, merecerían el reconocimiento debido a su impacto dentro del mundo musical.

Hasta el momento, la revista Glamour no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la posible cancelación del título de Ángela Aguilar, pero la eliminación de la publicación en redes sociales deja abierta la posibilidad de que el asunto aún no esté cerrado. La campaña en Change.org continúa ganando apoyo y podría marcar un precedente sobre cómo las revistas y medios de comunicación manejan la relación con sus audiencias y los títulos honoríficos que otorgan.

Lo que parece claro es que, más allá de la controversia, el nombre de Ángela Aguilar sigue siendo uno de los más mencionados en las conversaciones de la música mexicana, aunque ahora también en el ámbito de las redes sociales y la opinión pública.