"Me siento un poco merecedora": Ángela Aguilar se sorprende por su reconocimiento como 'Mujer del Año 2024'

Ángela Aguilar, una de las figuras más destacadas del regional mexicano, expresó su sorpresa al recibir el título de Mujer del Año 2024 por parte de la revista Glamour Latinoamérica. En una entrevista exclusiva, la cantante confesó no sentirse merecedora del premio, ya que considera que aún está en proceso de descubrir su identidad como mujer adulta.

El reconocimiento, entregado durante la tercera edición de los "Glamour Women Of The Year (WOTY)", busca honrar a aquellas mujeres que, con sus logros y contribuciones, inspiran y promueven el cambio social. La distinción tiene un significado especial, ya que pone en evidencia el impacto positivo de las mujeres que, con su trabajo y dedicación, buscan generar un mundo más equitativo.

"AÚN ESTOY DESCUBRIENDO LO QUE SIGNIFICA SER MUJER"

A sus 21 años, Ángela Aguilarno solo ha ganado notoriedad en la música, sino que también ha estado en el centro de varias polémicas, lo que hace aún más inusual su reacción ante este reconocimiento.

"Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado", declaró la joven cantante, quien se ha destacado por su voz única y su presencia en el escenario. Asegura que, en este momento de su vida, todavía se encuentra en el proceso de descubrir quién es, y que ser considerada para tal distinción es una experiencia que la hace reflexionar sobre su propio crecimiento personal y profesional.

"Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy", continuó Aguilar, quien destacó que el descubrimiento de su identidad como mujer ha sido una "aventura enorme". Aunque se muestra agradecida, también reconoce que aún le queda mucho por aprender y crecer.

UN EMPODERAMIENTO QUE INSPIRA A OTRAS MUJERES

Ángela reconoció que este premio forma parte de su proceso de empoderamiento femenino. La cantante subrayó la importancia de ser una figura que inspira a otras mujeres, y manifestó que es un honor estar en la misma conversación que otras mujeres a las que ella misma ha admirado a lo largo de su vida.

"Es muy bonito estar en la misma conversación que tantas mujeres que he admirado", dijo Aguilar. "También es importante reconocer que ser una mujer que inspira es esencial, y eso es parte de por qué nos esforzamos por seleccionar a mujeres que nos motivan y que merecen ser reconocidas".

EL RECONOCIMIENTO EN MEDIO DE LA CONTROVERSIA

El anuncio de su nombramiento como "Mujer del Año 2024" no pasó desapercibido. La distinción generó reacciones mixtas en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su sorpresa ante el premio otorgado a una artista tan joven, mientras que otros se cuestionaron si realmente representaba los valores que la distinción busca reconocer.

En los últimos meses, Ángela ha sido objeto de controversia, especialmente por su relación con Christian Nodal, la cual fue un tema de debate público después de que Cazzu, la ex pareja de Nodal, rompiera su silencio y afirmara desconocer la relación entre ambos. Esto generó especulaciones en torno a que la joven cantante pudo haber sido "la tercera en discordia". Ángela, por su parte, aclaró en su momento que todos los involucrados sabían de la relación y que nadie estaba "con el corazón roto".

Ángela Aguilar cierra este año con un galardón que refleja, más que todo, su potencial y la huella que ha comenzado a dejar en la música y en la sociedad. Aunque ella misma no se siente completamente lista para ser llamada "Mujer del Año", la joven artista continúa su camino, aprendiendo de sí misma y de su entorno, mientras motiva a otras a seguir sus pasos.