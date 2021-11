Ana Gabriel ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

En sus más de 40 años de trayectoria, la intérprete sinaloense ha obtenido varios reconocimientos y premios y recordó que una ocasión en la que paseaba acompañada de sus padres por esa banqueta repleta de estrellas, les prometió que algún día estaría una con su nombre y ahora lo festeja con ellos en la eternidad.

"Esa promesa que les hice a mis padres, hoy es una realidad. Agradezco al empresario mexicano Henry Cárdenas, a mi familia y amigos que me acompañan". Y por supuesto no puedo dejar de nombrar a mis padres, porque con su amor y su apoyo, jamás me han dejado sola y desde hace muchos años siguen a mi lado, a los mejores a mis fans, de aquí, del extranjero, de México, gracias infinitas",

La carrera de la artista oriunda de Guamúchil, Sinaloa, tiene en su haber 28 álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y 19 recopilatorios y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

La intérprete recibió su estrella en la categoría Grabación frente al Ballet Hollywood en 6623 Hollywood Boulevard.

En la ceremonia estuvieron presentes Lupita Sánchez-Cornejo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Henry Cárdenas, director ejecutivo de Cárdenas Marketing Network y la periodista Jessica Maldonado.