Amarga Navidad para Maribel Guardia al ser la primera que pasará sin Julián Figueroa

Maribel Guardia, la reconocida actriz y cantante, se prepara para vivir su primera Navidad sin la presencia de su amado hijo, Julián Figueroa, quien partió inesperadamente en abril pasado a causa de un infarto.

La tragedia ha dejado una profunda marca en la vida de la artista, transformando su realidad de una manera que solo aquellos que han experimentado una pérdida tan significativa pueden comprender.

Durante una emotiva entrevista en el programa matutino "Hoy", Maribel Guardia compartió con el público sus reflexiones sobre la ausencia de su único heredero en estas festividades tan entrañables.

Entre lágrimas, la artista habló sobre el dolor que la ha acompañado desde la partida de Julián y cómo su fe en la Virgen de Guadalupe ha sido un bálsamo en medio de la tormenta emocional.

"Tuve unas experiencias místicas preciosas con la Virgen, y eso me cambió el dolor", confesó Guardia, revelando la importancia de su espiritualidad como una fuente de consuelo en tiempos difíciles. "Un dolor que no le deseo a nadie y es que te cambia la vida, te parte en dos. Yo sé que mi vida no será la misma sin Julián", expresó con sinceridad la artista, destacando la naturaleza devastadora de la pérdida que enfrentó.

A pesar de la tristeza que envuelve esta temporada navideña, Maribel Guardia ha decidido enfrentarla con valentía y buscar momentos de paz y conexión con sus seres queridos. La artista planea pasar la Navidad en Costa Rica, su tierra natal, rodeada de su familia. Posteriormente, tiene programado regresar a México para participar en el maratón de "Lagunilla mi Barrio", un evento que se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre.

Después de cumplir con sus compromisos profesionales, la actriz se unirá a su "pequeña familia", que incluye a su nieto, su nuera, su sobrina y su esposo, para disfrutar de un merecido paseo.

A pesar del vacío dejado por la ausencia de Julián, Maribel Guardia busca encontrar consuelo en la compañía de aquellos que aún están presentes en su vida, construyendo recuerdos que, de alguna manera, ayuden a sanar las heridas de su corazón afligido.

Así, en medio de la tristeza y la añoranza, Maribel Guardia busca la fuerza para enfrentar esta Navidad de una manera que refleje la resiliencia del espíritu humano y la importancia de valorar cada momento con aquellos que amamos.