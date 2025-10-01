  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
Farándula

Alexis Ayala, eliminado de "La Casa de los Famosos México 2025"

La gran final del reality show se llevará a cabo este domingo 5 de octubre; el ganador se llevará, además de bonos, cuatro millones de pesos

Oct. 01, 2025
Alexis Ayala, eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

En un giro de esos inesperados, cayó el décimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, y la suerte no acompañó al actor Alexis Ayala.

En su mensaje de despedida del programa, el histrión envió un mensaje frente a las cámaras dirigido a Aarón Mercury, a quien brindó su apoyo, mismo que generó diversas reacciones.

El líder del desaparecido Cuarto Noche destacó la autenticidad de Aarón, así como su entrega durante su permanencia en La Casa de los Famosos.

"Lo hiciste muy bien Mercury, lo hiciste increíblemente bien. Nunca dejaste de ser tú", reconoció el histrión al influencer, y destacó la importancia de ser fiel a uno mismo, aun contra la competencia o la presión mediática.

"Te voy a extrañar mucho, Mercurio. Eres un gran chavo. Hay muchas cosas en tí, que veo que yo tenía. Que sigo teniendo desde joven. Tus ganas de hacerla, de trabajar, eres un hombre muy honesto, con muchos sueños", declaró.

Luego destacó lo positivo de su presencia en el trato diario, pues dejó huella tanto en los concursantes, como en el público.

"No te voy a soltar allá afuera, para nada. Te amo con el corazón, quiero que conozcas a mi familia. Lo hiciste increíblemente bien, no tienes nada de qué sentirte avergonzado, ni mal. Eres muy inteligente y muy bueno", señaló Alexis.

Con la salida de Alexis, la pelea está entre Aldo de Nigris, Mar Contreras, Alexis Ayala, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky, quienes irán por los preciados cuatro millones de pesos más bonos.

Edel Osuna
