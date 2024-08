Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios ¿Cuál es la razón?

Este viernes se informó el retiro definitivo de los escenarios de la banda estadounidense Aerosmith, luego de que se pospusiera la gira de despedida. A través de las cuentas oficiales de la agrupación se anunció que no será posible concluir esta serie de conciertos.

En el comunicado oficial de Aerosmith, el grupo destacó el agradecimiento a todos sus fanáticos que desde 1970 les han brindado una gran fidelidad y afirmaron que "esa chispa se convirtió en una flama y ha ardido durante cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el inicio y son la razón por la cual hicimos historia en el rock and roll".

La aclamada banda tomó esta decisión luego de que Steven Tyler presentara una lesión vocal permanente, que a pesar de meses de tratamiento, no es posible una recuperación completa.

La gira de despedida "Peace Out" estaba programada para dar inicio el 20 de septiembre en Pittsburgh y terminaría hasta 2025 con fechas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York el 23 de febrero. La última fecha de la gira estaba prevista en Búfalo, el 26 de febrero.

El vocalista Steven Tyler, de 76 años, sufrió esta lesión en las cuerdas vocales durante el concierto que la banda ofreció el 9 de septiembre de 2023 en el UBS Arena de Long Island, por lo que había pospuesto su última gira para la última mitad de este 2024.

En la publicación, Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, subrayaron que "ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música sea parte de la suya. En cada club, en cada gira masiva y en cada momento nos han dado un lugar en el soundtrack de sus vidas".

