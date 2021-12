Fue en la red social de Instagram , en donde una tienda en línea , denominada @mybandagestore , acusó a la actriz de robo y de no hacer "las cosas como se deben".

Fue en la red social de Instagram, en donde una tienda en línea, denominada @mybandagestore, acusó a la actriz de robo y de no hacer "las cosas como se deben".

Noticia Relacionada Acusan de robo a Lourdes Munguía en la compra de un vestido

PUBLICIDAD

En dicha cuenta se expuso a la famosa actriz mexicana, quien en su primera línea de mensaje solicitó un descuento por tratarse de ella: "¿Cuánto para mí?", se lee preguntar a Lourdes Mungía.

En varias series de capturas de pantallas, se puede observar a la actriz depositar a una cuenta sin antes tener alguna respuesta por parte de la tienda.

En otro de los mensajes que mandó la actriz a la tienda, le pidió disculpas por hacer el pago anticipado, y afirmó que decidió hacerlo por que ya había comprado antes ahí.

Después de eso le solicitó un reembolso, pues dicho vestido no estaba en existencia y era un regalo para su hermana.

En la descripción del post, la vendedora de la tienda de ropa, explicó: "Niñas no estoy robando, yo no tengo cómo comprobar que el dinero no se lo regresaron en el Oxxo, la cuenta donde hizo el depósito nunca se la confirme yo".

"De hecho no le contesté ningún mensaje a partir que me pidió descuento, donde hizo el depósito es una cuenta ya dada de baja", explicó.