Actriz de Anne with an E celebra su última quimio

En junio pasado, Miranda McKeon , quien interpretó a la tierna " Josie Pye " en la serie de Netflix " Anne with an E", compartió con sus seguidores y amigos en redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz destacó que las posibilidades de tener esta enfermedad a su edad, eran de una en un millón, y decidió compartir el proceso en sus redes sociales desde ese día y así ha sido desde hace cuatro meses.

En su proceso de lucha, la joven actriz apareció en Instagram con una nueva imagen, ya que días antes de su última quimioterapia decidió raparse y compartió unas fotografías con un mensaje afirmando que se siente hermosa.

"Finalmente llegó el momento de dejarlo ir y afeitarme la cabeza. Desde el día que me diagnosticaron, lo del cabello ha sido un factor de estrés importante, tal vez incluso más que mi salud en general. No es "solo cabello" y no "simplemente vuelve a crecer" (aunque lo hará); durante los últimos cuatro meses, me di cuenta de que la cantidad de cabello es una extensión de la feminidad".

"Me sorprende mucho lo hermosa que me siento aun sin mi cabello. Sé que soy hermosa por mis aportes en las conversaciones, por mi vulnerabilidad, por mi amor, por el tipo de amiga que soy y la forma en la que me presento a los que me rodean".

Miranda celebró hace unos días su última sesión de quimioterapia y compartió con su familia, amigos y seguidores la feliz noticia, ya que después de ocho rondas, terminaba su tratamiento.

En las fotografías de ese día se le ve en el hospital, así como en la playa, feliz, compartiendo el momento con su familia y amigos.