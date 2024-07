¿A qué se dedica el futuro esposo de Lady Gaga, Michael Polansky?

Lady Gaga, quien estuvo en la inauguración de los Juegos de París 2024, ha dado de qué hablar este fin de semana no precisamente por su espectáculo en este importante evento deportivo, sino por su compromiso con Michael Polansky.

Aunque la cantante no lo ha hecho oficial ante sus fans o la prensa, durante uno de los eventos deportivos, Lady Gaga estuvo acompañada de su novio, a quien presentó como su prometido ante el Primer Ministro de Francia.

Michael Polansky es un empresario y filántropo estadounidense centrado en los campos de la tecnología y la biotecnología. Nació el 20 de septiembre de 1978 en San Francisco, California. Asistió a la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores en Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicadas.

Polansky inició su carrera en el sector tecnológico trabajando en diversas startups. Ganó notoriedad cuando se unió a Founders Fund, una firma de capital de riesgo cofundada por Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook.

Posteriormente, Polansky cofundó Parker Group junto a Sean Parker, conocido por su papel en la creación de Napster y Facebook.

Parker Group es una organización que reúne varias de las iniciativas de negocios de Sean Parker, abarcando filantropía, tecnología y biotecnología.

Uno de los logros más significativos de Polansky ha sido su participación en la creación del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, una organización dedicada a la investigación del cáncer y al desarrollo de terapias innovadoras para combatir la enfermedad. Su trabajo ha contribuido significativamente al avance del campo de la inmunoterapia.

ASÍ LO CONOCIÓ

Michael Polansky y Lady Gaga hicieron pública su relación en 2020, cuando la cantante c

ompartió una foto de ambos en las redes sociales durante el Super Bowl.

La pareja se conoció a través de amigos en común y rápidamente se convirtieron en un foco de atención en la prensa rosa. Polansky suele acompañar a Gaga a sus eventos públicos y causas benéficas.

La pareja ha organizado distintos eventos filantrópicos, siendo el más relevante "One World: Together at Home", organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en abril de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El concierto virtual logró recaudar casi $130 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de la OMS y diversas organizaciones benéficas.

Los fondos se utilizaron para comprar equipos de protección personal (EPP) para trabajadores de la salud, apoyar la investigación de vacunas y proporcionar ayuda a comunidades afectadas.

Fuera de su vida profesional y su relación con Lady Gaga, Michael Polansky es conocido por ser un ávido lector. Mantiene un perfil relativamente bajo en las redes sociales.