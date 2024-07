Juegos Olímpicos: Así fue la ceremonia inaugural en París 2024

El día esperado se llegó, y los Juegos Olímpicos 2024 comenzaron oficialmente esta mañana de viernes el 26 de julio (hora de México) en París, Francia, con una inauguración única en el Río Sena.

La apertura oficial de los Juegos Olímpicos comenzó a las 11:30 horas con la presencia del presidente francés Emmanuel Macron y Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.

Este evento marcó el inicio de la máxima justa deportiva mundial. Aunque la competición había comenzado varias horas antes, la esperada ceremonia de apertura se llevó a cabo en este emblemático río europeo.

Por primera vez en la historia, la ceremonia de apertura se celebra al aire libre, con el icónico desfile de todas las delegaciones participantes.

Because we can, can, can!



80 artists from the Moulin Rouge perform the iconic dance that dates back to the 1820s.



Their pink costumes have been specifically designed for the #OpeningCeremony. Très chic.