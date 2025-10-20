Yaquis visita a Naranjeros en el Estadio Fernando Valenzuela

Con la moral por las nubes, los Yaquis de Ciudad Obregón, dirigidos por Gabe Álvarez, se instalan durante tres días en el Estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, para enfrentar a los Naranjeros, actuales líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, en lo que será la segunda serie completa del rol regular.

Con la moral por las nubes, los Yaquis de Ciudad Obregón, dirigidos por Gabe Álvarez, se instalan durante tres días en el Estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, para enfrentar a los Naranjeros, actuales líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, en lo que será la segunda serie completa del rol regular.

Luego de un arranque incierto ante los Cañeros de Los Mochis, la tribu sonorense reaccionó de gran manera en su primera serie en casa, donde barrió a los Venados de Mazatlán gracias a destacadas actuaciones monticulares y una ofensiva que respondió en los momentos clave. Los dos primeros encuentros fueron muy cerrados, pero el pitcheo y la defensa marcaron la diferencia para que los obregonenses se quedaran con el resultado.

Ahora, los Yaquis se preparan para una dura prueba ante los Naranjeros de Hermosillo, que marchan con marca de 4-1 como líderes generales. Por su parte, la tribu del sur del Estado presenta récord de 3-2, colocándose en la quinta posición.

El equipo de Obregón ha mostrado mejoría en su orden al bat, tras los ajustes realizados por el mánager Álvarez para enfrentar a Mazatlán. La estrategia surtió efecto y permitió al conjunto recuperar confianza antes de visitar a su acérrimo rival.

Para esta serie, el estratega novato designó como abridores a Odrisamer Despaigne, Vladimir Gutiérrez y Ariel Miranda, tres brazos de experiencia que buscarán frenar a la ofensiva más consistente del torneo.

Cabe recordar que Despaigne conoce bien a los Naranjeros, ya que la temporada pasada fue refuerzo de la escuadra hermosillense, misma que eliminó a los Yaquis en la postemporada. Por ello, el duelo tiene un sabor especial y promete ser uno de los más atractivos de la semana en el circuito invernal.

