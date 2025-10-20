Ciudades mexicanas que alojarán selecciones en el Mundial 2026: Cancún, Monterrey, Tijuana y más

El Mundial 2026 está a ocho meses de distancia y el hecho de que se realice en tres países distintos conlleva una logística impresionante, sobre todo en lo referente a los campamentos de las 48 selecciones que habrán de participar en el torneo internacional.

En México los partidos se llevarán a cabo únicamente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero hay otras ciudades en las que algunos equipos se concentrarán previo a los partidos.

Entre las elegidas están Cancún, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Tijuana, Puebla, Querétaro, Torreón, Pachuca, Ciudad de México y más.

SE INCLINAN POR LA RIVERA MAYA

Los campamentos servirán como centros oficiales de entrenamiento y alojamiento para las delegaciones durante su estancia en territorio mexicano. Cancún destaca por sus lujosas sedes como Moon Palace, Riviera Maya Training Site y Fairmont Mayakoba, ideales para selecciones que buscan privacidad y climas cálidos.

Tijuana ofrecerá el Centro Xoloitzcuintle y hospedaje en el Marriott Hotel, ambos de alto nivel. En Toluca, las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol y el hotel DoubleTree serán la base para una o más selecciones.

En Puebla, el Estadio Cuauhtémoc y el hotel Grand Fiesta Americana Angelópolis estarán habilitados para el torneo.

JAPÓN Y BÉLGICA LE “HACEN OJITOS” A EL BARRIAL

En Torreón, el Hotel Azul Talavera Country Club y el Territorio Santos Modelo ofrecen instalaciones de primer nivel. Guadalajara, sede de partidos, tendrá a disposición complejos como el de Atlas y Verde Valle, junto a hoteles de cadena internacional.

Pachuca aportará la Universidad del Futbol y el Estadio Hidalgo como zonas de entrenamiento, mientras Querétaro contará con el Centro Deportivo La Loma.

Finalmente, Monterrey, una de las ciudades más atractivas para las selecciones, recibió visitas oficiales de Japón y Bélgica, interesadas en establecer su base en El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados.