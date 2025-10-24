  • 24° C
Deportes

Yaquis regresa al triunfo como visitante en su casa

Vence a Tucson Baseball Team con números 5-1, en una serie donde Tucson juega como local administrativo

Oct. 24, 2025
Yaquis regresa al triunfo como visitante en su casa

Los Yaquis de Ciudad Obregón, que juegan esta serie de fin de semana como equipo visitante ante el Tucson Baseball Team, lograron la noche de este viernes una importante victoria por pizarra de 5-1, cortando así una racha de dos derrotas consecutivas que se trajeron desde la capital del estado de Sonora.

El conjunto de Tucson venía de barrer en su serie a los Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park, y ahora que le tocaba recibir a los Yaquis en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, Arizona, por situaciones ajenas al béisbol, el equipo —antes Mayos de Navojoa— se ha visto obligado a disputar sus encuentros "de local" en los estadios de los equipos rivales que les corresponden en el rol regular.

La victoria de los Yaquis de Obregón, que se sacuden así la serie perdida ante los Naranjeros de Hermosillo, comenzó a gestarse desde la misma primera entrada alta, cuando timbraron en par de ocasiones para tomar ventaja tempranera. Tucson respondió con una carrera en la parte baja del tercer episodio.

imagen-cuerpo

Así continuó el duelo hasta el séptimo rollo, donde Obregón volvió a pisar la registradora en par de ocasiones, y una más en la octava entrada alta para sellar el triunfo.

El equipo yaqui conectó 12 imparables durante el encuentro, clave fundamental para asegurar la victoria.

El pítcher ganador fue Felipe González, abridor del conjunto visitante, quien lanzó cinco entradas completas, permitió solo dos imparables y una carrera. Fue auxiliado por cuatro relevistas más.

El lanzador Samuel Zazueta salió del partido con una lesión en el hombro, se espera que en el trascurso del día el equipo presente reporte médico.

El derrotado fue su contraparte Dalton Rodríguez, que trabajó también cinco episodios completos, recibió siete hits y dos carreras, con apoyo posterior de cuatro lanzadores.

La serie continuará este sábado: por Yaquis lanzará Orlando Lara, mientras que por Tucson lo hará Carlos Tavera. El juego está programado para iniciar en punto de las 6:10 de la tarde

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

