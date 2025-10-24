Blue Jays gana el primero de Serie Mundial: Alejandro Kirk hace historia al pegar jonrón

Noche histórica en el Rogers Centre para el mexicano Alejandro Kirk quien se convirtió en el primer jugador nacido en México en conectar un jonrón en una Serie Mundial, siendo pieza fundamental en la victoria de los Toronto Blue Jays por 11-4 sobre los Los Angeles Dodgers en el Juego 1 del Clásico de Otoño 2025.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El duelo inició con Los Dodgers tomando ventaja con carreras impulsadas por Enrique Hernández y Will Smith, colocando el marcador 2-0. Pero la reacción de Toronto llegó en la cuarta entrada con una ofensiva explosiva que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Primero, Daulton Varsho empató el juego con un cuadrangular al jardín central que también llevó al plato a Kirk. Momentos después, con las bases llenas, Addison Barger desató la locura en el estadio con un grand slam que amplió la ventaja 9-2 y prácticamente sentenció el partido.

MEXICANO HISTÓRICO

La fiesta no terminó ahí. Alejandro Kirk, símbolo del beisbol mexicano en Grandes Ligas, volvió a responder con el madero y conectó su histórico cuadrangular de dos carreras en esa misma entrada, llevando a Vladimir Guerrero Jr. al plato.

Su batazo no solo amplió la diferencia, sino que lo inscribió en los libros de historia como el primer pelotero mexicano en volarse la barda durante una Serie Mundial.

¡CUADRANGULAR DE ALEJANDRO KIRK!



Noche de tres imparables incluido este cuadrangular de dos carreas para el Orgullo Tijuanense en el juego uno de la Serie Mundial ¡VAMOS ALEX! ?#torosorgullotijuanense ?? pic.twitter.com/byASlcc5nU — Toros De Tijuana ? (@TorosDeTijuana) October 25, 2025

OHTANI TAMBIÉN SE VUELA LA BARDA EN SERIE MUNDIAL

Los Dodgers descontaron con un jonrón de Shohei Ohtani en la séptima, pero ya era demasiado tarde. Toronto dominó y se llevó el primer triunfo de la serie, impulsado por una ofensiva que combinó poder, oportunidad y emoción.

Shohei Ohtani hits his first career #WorldSeries home run! pic.twitter.com/hN5AYC2vlc — MLB (@MLB) October 25, 2025

KIRK CON LA OPORTUNIDAD DE DEJAR UN LEGADO

A sus 25 años, Kirk ya había hecho historia al ser el tercer mexicano titular en un Juego 1 de Serie Mundial, siguiendo los pasos de Roberto Ávila (1954) y Karim García (2003).

Sin embargo, su actuación en este primer juego fue mucho más allá ya que marcó un hito para el beisbol mexicano y para una generación que busca dejar huella en octubre.