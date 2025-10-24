Inicia la Serie Mundial 2025 con jugadores de 9 países

La Serie Mundial 2025 ha dado inicio en Toronto, Canadá, donde los Blue Jays reciben esta noche a los Dodgers de Los Ángeles en una edición más de uno de los eventos deportivos más esperados cada año.

El inicio de esta edición coincide con el Día de Naciones Unidas y la Serie Mundial como muchos otros eventos deportivos es un puente entre muchos países que siguen a sus representantes.

En esta ocasión el evento cuenta con la participación de jugadores de 9 países, incluyendo a México, que estará representado por Alejandro Kirk portando la franela de Toronto.

El primer juego ya se disputa en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, y marca el inicio de una batalla que reune talento de todo el mundo, consolidando el carácter global del béisbol de las Grandes Ligas.

PAÍSES PRESENTES EN LA SERIE MUNDIAL 2025

Además de los Estados Unidos, país con la mayoría de los peloteros, habrá representantes de Japón, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Corea del Sur, Venezuela, Canadá y México.

DODGERS DE LOS ÁNGELES

Japón: Shohei Ohtani, Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto

Shohei Ohtani, Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto Cuba: Andy Pages

Andy Pages República Dominicana: Teóscar Hernández

Teóscar Hernández Puerto Rico: Enrique Hernández

Enrique Hernández Corea del Sur: Hyeseong Kim

Hyeseong Kim Venezuela: Miguel Rojas

BLUE JAYS DE TORONTO

Canadá: Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr. Cuba: Yariel Rodríguez

Yariel Rodríguez México: Alejandro Kirk

Alejandro Kirk República Dominicana: Seranthony Domínguez

Seranthony Domínguez Venezuela: Andrés Giménez

Japón destaca como el país con más jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, con tres representantes. Le siguen Cuba, República Dominicana y Venezuela, con dos cada uno, mientras que México, Puerto Rico y Corea del Sur cuentan con un pelotero cada uno.

La Serie Mundial comenzó este viernes 24 de octubre y podría extenderse hasta el sábado 1 de noviembre, en caso de disputarse los siete encuentros. El primer equipo que logre cuatro victorias se quedará con el Trofeo del Comisionado.