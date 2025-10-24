  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

México avanza a octavos de final del Mundial Sub-17

Las Aztecas se llevan la victoria ante Camerún y avanzan a las fases eliminatorias

Oct. 24, 2025
México en espera de rival.
México en espera de rival.

Después de iniciar con una derrota ante Corea del Norte y de ganarle a Países Bajos por la mínima, México dependía de sí misma para avanzar de la fase de grupos. En su último compromiso del grupo se enfrentó a la selección de Camerún, que no había sumado punto alguno en el torneo. 

CITLALLI REYES PONE A MÉXICO EN OCTAVOS  

México salió con todo en busca de su pase a octavos de final, y no fue sino hasta el minuto 86 cuando Citlalli Reyes marcó un golazo de tiro libre que aseguró el boleto tricolor a la siguiente ronda de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA  2025.

imagen-cuerpo

Aunque Camerún intentó reaccionar, los cambios realizados por el estratega de la selección mexicana resultaron efectivos y evitaron, a toda costa, el empate de las africanas, asegurando así su lugar en las fases eliminatorias.

Ahora México espera rival de otro grupo donde buscaran seguir avanzando de rondas para ser claras contendientes para llevarse la Copa del Mundo.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Yaquis cae en el tercero 5-3 y pierde la serie ante Naranjeros
Deportes

Yaquis cae en el tercero 5-3 y pierde la serie ante Naranjeros

Octubre 23, 2025

El equipo de Cajeme regresa a casa para ser visitante ante Tucson Baseball Team en la serie de fin de semana

Messi renueva con Inter Miami y su contrato tiene una cláusula especial
Deportes

Messi renueva con Inter Miami y su contrato tiene una cláusula especial

Octubre 23, 2025

El argentino ha transformado al equipo y a la liga pues conquistó la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y batió el récord de puntos

Escándalo sacude la NBA: arresto de exjugadores y entrenadores por apuestas ilegales
Deportes

Escándalo sacude la NBA: arresto de exjugadores y entrenadores por apuestas ilegales

Octubre 23, 2025

Chauncey Billups, actual entrenador de Portland Trail Blazers, fue arrestado en Oregon; así como Terry Rozier, base de Miami Heat, en Orlando