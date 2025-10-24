México avanza a octavos de final del Mundial Sub-17

Después de iniciar con una derrota ante Corea del Norte y de ganarle a Países Bajos por la mínima, México dependía de sí misma para avanzar de la fase de grupos. En su último compromiso del grupo se enfrentó a la selección de Camerún, que no había sumado punto alguno en el torneo.

CITLALLI REYES PONE A MÉXICO EN OCTAVOS

México salió con todo en busca de su pase a octavos de final, y no fue sino hasta el minuto 86 cuando Citlalli Reyes marcó un golazo de tiro libre que aseguró el boleto tricolor a la siguiente ronda de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025.

Aunque Camerún intentó reaccionar, los cambios realizados por el estratega de la selección mexicana resultaron efectivos y evitaron, a toda costa, el empate de las africanas, asegurando así su lugar en las fases eliminatorias.

Ahora México espera rival de otro grupo donde buscaran seguir avanzando de rondas para ser claras contendientes para llevarse la Copa del Mundo.