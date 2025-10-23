Escándalo sacude la NBA: arresto de exjugadores y entrenadores por apuestas ilegales

La NBA atraviesa uno de los escándalos más graves en su historia reciente. En un operativo federal que abarca, al menos, 11 estados de Estados Unidos, varios exjugadores y entrenadores han sido arrestados por su presunta participación en apuestas ilegales y manipulación de estadísticas.

Entre los nombres más sonados se encuentra Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers, detenido en Oregon por su implicación en un círculo de póker ilegal de alto nivel vinculado al crimen organizado. Según fiscales, el esquema operaba en Manhattan, Las Vegas y Los Hamptons, con cobro de rake por mano y presuntos arreglos para favorecer apuestas.

Otro caso relevante es el de Terry Rozier, base de los Miami Heat, arrestado en Orlando por usar información privilegiada para apostar y manipular sus estadísticas. En un episodio señalado, las apuestas se centraron en su salida temprana de un partido, lo que generó ganancias millonarias a quienes conocían la jugada con anticipación.

Además, Damon Jones, exjugador y asistente técnico, fue arrestado por presuntamente compartir información interna de partidos para apuestas. También Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, se declaró culpable de conspirar para apostar en sus propios partidos y manipular su rendimiento; la NBA ya lo inhabilitó de por vida.

OPERATIVO ANTICORRUPCIÓN

El operativo ha dejado más de 30 arrestados, y las autoridades califican el caso como "uno de los esquemas de corrupción deportiva más audaces desde que las apuestas en línea se legalizaron ampliamente".

La repercusión es inmediata: se cuestiona la integridad del juego y la NBA enfrenta la presión de reforzar sus medidas contra apuestas de jugadores y entrenadores. Además, se abre un precedente legal que podría marcar sanciones históricas dentro del deporte profesional.

Este escándalo no solo afecta a los equipos involucrados Trail Blazers y Heat, principalmente, sino que también pone en jaque la confianza de los aficionados, quienes ahora exigen transparencia y justicia dentro de la Liga.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se revelen más nombres y detalles de cómo operaba esta red de apuestas ilegales que ha sacudido al basquetbol mundial.