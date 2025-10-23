Claudia Barreras, en la élite del karate mundial

La entrenadora de karate nacida en Ciudad Obregón y actual estratega nacional sigue poniendo en alto el nombre de Sonora y de México al integrarse a un grupo de élite dentro del karate mundial.

Claudia Barreras recibió por parte de la Federación Internacional de Karate (WKF) su diploma de aprobación como Coach Nivel 3 "Karate Coach", un reconocimiento que muy pocos en el mundo tienen el privilegio de alcanzar.

La WKF mantiene criterios sumamente exigentes para otorgar esta distinción, evaluando no solo la capacidad técnica dentro del tatami, sino también la conducta, liderazgo y trayectoria fuera de él. En todos esos aspectos, la cajemense ha destacado por su compromiso, profesionalismo y resultados.

"Obvio es un orgullo y una gran satisfacción, una recompensa por el tiempo dedicado, pero a la vez representa una fuerte responsabilidad. Además, es una oportunidad muy grande que compartes con los atletas, porque como ellos, uno no termina de aprender al momento de sentarte en la silla", expresó Claudia Barreras.

Con siete años al frente de la selección nacional, 39 de edad y 17 como entrenadora, Claudia suma una sólida carrera que la ha llevado a representar a México en distintos escenarios internacionales.

En este 2025 ha tenido participación destacada en competencias como los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, el Campeonato Continental Senior en Nuevo León, la Serie "A" de la WKF y el Clasificatorio Mundial celebrado en París.

Recientemente regresó de Francia con resultados positivos, luego de que cuatro karatecas mexicanos lograran su boleto al Campeonato Mundial, que se disputará en El Cairo, Egipto, del 26 al 28 de noviembre.

Un logro más en la trayectoria de una entrenadora que sigue dejando huella en el karate mundial, con sello cajemense y orgullo mexicano.