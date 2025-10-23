Estos son los estados que más aportan jugadores a la Liga MX

Claro Sports publicó una lista donde se muestra exactamente cuántos jugadores aporta cada estado a la Liga MX, permitiendo ver cuáles entidades tienen la mayor cantidad de futbolistas activos en el máximo circuito.

JALISCO LIDERA LA LISTA

La tierra del mariachi es la que más exporta jugadores a la primera división. Jalisco cuenta con 50 futbolistas en los distintos equipos de la Liga MX. Roberto Alvarado y Javier Hernández son los

nombres más destacados actualmente en el fútbol jalisciense.

FÁBRICA DE TALENTO EN CIUDAD DE MEXICO

La capital del país cuenta con 36 jugadores en activo, aunque para muchos esta cifra es algo baja, ya que la Ciudad de México tiene dos equipos considerados semilleros de futbolistas: América y Pumas, que a lo largo de los años han producido grandes prospectos desde sus canteras.

¿EN QUE LUGAR SE ENCUENTRA SONORA?

El estado soberano de Sonora se ubica en el lugar número ocho, con 13 jugadores activos en primera división. Sin embargo, los mayores exponentes del fútbol sonorense se encuentran jugando en Europa: Johan Vásquez y César Montes, originarios de Sonora, han forjado una gran carrera en el viejo continente, dejando un importante legado en el fútbol mexicano.

Iker Fimbres, Jesús Corona y Miguel Ángel Tapias son los jugadores que más destacan actualmente en la Liga MX, siendo también originarios del estado de Sonora.

Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala son los estados que menos jugadores aportan a esta lista.

Aunque México cuenta con una gran población y una vasta tradición futbolera, todavía no ha logrado llegar a instancias finales en una Copa del Mundo. No obstante, ha conseguido títulos en Mundiales Sub-17, donde ha demostrado su potencial juvenil.