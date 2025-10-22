  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis cae 4-2 ante Naranjeros y se empata la serie

La "tribu" cajemense buscará quedarse con la contienda este jueves en el Estadio Fernando Valenzuela; las acciones en la Mexicana del Pacífico

Oct. 22, 2025
Yaquis cae 4-2 ante Naranjeros y se empata la serie

Los Naranjeros de Hermosillo se impuso 4-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón, igualando a un juego por bando y dejando todo listo para definirse este jueves en el tercer y último encuentro. La serie se disputa en el Estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense.

Hermosillo abrió el marcador en la parte baja de la cuarta entrada ante los lanzamientos del abridor de la "tribu", Vladimir Gutiérrez, para tomar ventaja de 1-0.

Yaquis respondió de inmediato y en la parte alta del quinto episodio Juan Carlos "Haper" Gamboa conectó panorámico cuadrangular con un compañero a bordo, volteando la pizarra 2-1 a favor de los obregonenses.

Sin embargo, los Naranjeros retomaron la delantera en el cierre del mismo inning al fabricar un par de anotaciones y colocarse 3-2.

En la parte alta del séptimo episodio, Jason Atondo realizó una espectacular atrapada que cortó una amenaza de los Yaquis, conservando la ventaja para los de casa.

imagen-cuerpo

Posteriormente, en el cierre del séptimo capítulo, Jason Atondo conectó un imparable que el jardinero izquierdo Williamson no pudo fildear correctamente, permitiendo que Atondo llegara hasta la antesala. Un elevado de sacrificio de Jose Cardona impulsó la cuarta carrera para los de Hermosillo, dejando el marcador final 4-2.

El pítcher perdedor fue Vladimir Gutiérrez, quien trabajó cinco entradas y dos tercios, permitió ocho imparables y tres carreras. Fue relevado por tres lanzadores.

El triunfo fue para Touki Touissant, quien lanzó seis entradas y un tercio, tolerando tres hits y dos carreras, con relevo de dos serpentineros más, Matt Foster se adjudicó el salvamento.

Este jueves se jugará el tercero y decisivo duelo de la serie. Por Yaquis abrirá Ariel Miranda, mientras que Eduardo Vera lo hará por Hermosillo. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (19:30 horas).

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Tigres ruge y sube al cuarto lugar; Pumas cae ante San Luis y alarga su crisis en la Liga MX
Deportes

Tigres ruge y sube al cuarto lugar; Pumas cae ante San Luis y alarga su crisis en la Liga MX

Octubre 22, 2025

El equipo regiomontano desplazó a Cruz Azul, mientras que los potosinos sumaron tres valiosos puntos en busca de la clasificación

Fernando Valenzuela es recordado por Dodgers a un año de su fallecimiento
Deportes

Fernando Valenzuela es recordado por Dodgers a un año de su fallecimiento

Octubre 22, 2025

El mexicano dejó una huella trascendental en la organización californiana. ¿Será nuevamente amuleto para ganar la Serie Mundial?

Querétaro gana a Chivas 1-0 y mantiene vivas sus aspiraciones al Play In
Deportes

Querétaro gana a Chivas 1-0 y mantiene vivas sus aspiraciones al Play In

Octubre 22, 2025

Guadalajara perdió su racha de cinco partidos sin perder y complicó su pase directo a la liguilla